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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Зенит
ЦСКА - Зенит: обзор матча 11 ноября 2018
ЦСКА
11.11.2018, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 14 тур
2 : 0
Завершен
Зенит
15'
Ф. Чалов
26'
А. Сигурдссон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Зенит
Замена
К. Бистрович
️️️️
А. Сигурдссон
90'
+2
74'
Замена
Эрнани
️️️️
А. Дзюба
72'
Травма
А. Дзюба
Замена
Х. Хосонов
️️️️
И. Ахметов
51'
Травма
И. Ахметов
48'
46'
Замена
С. Дриусси
️️️️
Р. Мак
46'
Замена
А. Заболотный
️️️️
К. Маркизио
Желтая карточка
Р. Бекао
38'
37'
Желтая карточка
Л. Нету
Желтая карточка
И. Ахметов
31'
ГОЛ! 2:0!
А. Сигурдссон
Пас отдал
Ф. Чалов
26'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Чалов
Пас отдал
И. Ахметов
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛАЗ
6
Яка Бийол
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
10
Никола Влашич
АП
10
Арнор Сигурдссон
АП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
10
Клаудио Маркизио
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
27
Олег Шатов
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
ЦСКА
22
Георгий Кырнац
ВР
1
Илья Помазун
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
10
Иван Обляков
АП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
20
Такума Нисимура
ЦФ
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
5
Матиас Краневиттер
ОП
23
Эрнани
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
91
Антон Заболотный
ЦФ
4-1-1-3-1
35
Акинфеев
6
Бийол
32
Магнуссон
50
Бекао
14
Набабкин
42
Щенников
97
Ахметов
10
Влашич
10
Сигурдссон
22
Ефремов
63
Чалов
4-2-3-1
99
Лунев
13
Нету
2
Маммана
20
Иванович
23
Чернов
10
Маркизио
14
Кузяев
27
Шатов
21
Ерохин
21
Мак
22
Дзюба
97
Ахметов
80
Хосонов
80
Хосонов
97
Ахметов
10
Сигурдссон
8
Бистрович
8
Бистрович
10
Сигурдссон
22
Дзюба
23
Эрнани
23
Эрнани
22
Дзюба
21
Мак
9
Дриусси
9
Дриусси
21
Мак
10
Маркизио
91
Заболотный
91
Заболотный
10
Маркизио
Остались в запасе
ЦСКА
Зенит
22
Георгий Кырнац
ВР
1
Илья Помазун
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
10
Иван Обляков
АП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
20
Такума Нисимура
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
12
Юрий Лодыгин
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
22
Георгий Кырнац
ВР
1
Илья Помазун
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
10
Иван Обляков
АП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
20
Такума Нисимура
ЦФ
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча ЦСКА - Зенит
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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