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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Дижон
Марсель - Дижон: обзор матча 11 ноября 2018
Марсель
11.11.2018, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 13 тур
2 : 0
Завершен
Дижон
45+2'
Л. Окампос
84'
А. Рами
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Дижон
ГОЛ! 2:0!
А. Рами
Пас отдал
К. Строотман
84'
ГОЛ! 1:0!
Л. Окампос
Пас отдал
А. Рами
45'
+2
44'
Желтая карточка
Л. Киман
12'
Желтая карточка
В. Лаутоа
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
8
Кевин Строотман
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
10
Флориан Товен
ПВ
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Дижон
5
Сену Кулибали
ВР
31
Рунар Рунарссон
ВР
21
Наиф Агер
ЦЗ
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
15
Флоран Бальмон
ЦП
23
Наим Слити
ЦП
12
Энцо Лойодиче
ЦП
11
Жулио Таварес
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
8
Бубакар Камара
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
98
Валере Жермен
ЦФ
Дижон
16
Бобби Аллен
ВР
23
Лоран Киман
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
14
Жордан Мари
ЦП
14
Жюль Кейта
ПВ
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
3-1-2-3-1
30
Манданда
2
Сакаи
23
Рами
70
Сарр
14
Густаво
8
Строотман
20
Лопес
7
Окампос
10
Пайет
10
Товен
11
Митроглу
4-3-2
5
Кулибали
26
Чафик
21
Агер
6
Лаутоа
19
Розье
15
Бальмон
23
Слити
12
Лойодиче
22
Саид
11
Таварес
Остались в запасе
Марсель
Дижон
8
Бубакар Камара
ОП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
16
Йоанн Пеле
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
8
Морган Сансон
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
14
Жюль Кейта
ПВ
16
Бобби Аллен
ВР
23
Лоран Киман
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
14
Жордан Мари
ЦП
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Остались в запасе
8
Бубакар Камара
ОП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
16
Йоанн Пеле
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
8
Морган Сансон
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
Остались в запасе
14
Жюль Кейта
ПВ
16
Бобби Аллен
ВР
23
Лоран Киман
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
14
Жордан Мари
ЦП
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Давид Линарес
Статистика матча Марсель - Дижон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
Стадион:
Велодром
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