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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Лацио
Сассуоло - Лацио: обзор матча 11 ноября 2018
Сассуоло
11.11.2018, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 12 тур
1 : 1
Завершен
Лацио
15'
Д. Феррари
8'
М. Пароло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Лацио
Желтая карточка
М. Локателли
76'
Желтая карточка
Марлон
71'
54'
Желтая карточка
Л. Фелипе
Желтая карточка
К. Адьяпонг
51'
41'
Желтая карточка
Л. Альберто
28'
Желтая карточка
Ш. Раду
Желтая карточка
А. Дункан
23'
ГОЛ! 1:1!
Д. Феррари
Пас отдал
П. Лирола
15'
8'
ГОЛ! 0:1!
М. Пароло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
32
Альфред Дункан
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
94
Доменико Берарди
ПВ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
16
Марко Пароло
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
13
Рожерио
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
29
Марселло Тротта
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Лацио
1
Силвио Прото
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
9
Алессандро Росси
ЦФ
3-3-2-2
47
Консильи
67
Феррари
6
Марлон
17
Адьяпонг
96
Маньяни
5
Локателли
14
Лирола
32
Дункан
8
Сенси
27
Боатенг
94
Берарди
4-4-1-1
1
Стракоша
26
Раду
5
Фелипе
4
Патрик
15
Ачерби
16
Пароло
6
Лейва
20
Милинкович-Савич
19
Лулич
18
Альберто
9
Иммобиле
Остались в запасе
Сассуоло
Лацио
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
13
Рожерио
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
29
Марселло Тротта
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
1
Силвио Прото
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
9
Алессандро Росси
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
13
Рожерио
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
29
Марселло Тротта
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Остались в запасе
1
Силвио Прото
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
9
Алессандро Росси
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Сассуоло - Лацио
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
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