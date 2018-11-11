Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Аланьяспор
Фенербахче - Аланьяспор: обзор матча 11 ноября 2018
Фенербахче
11.11.2018, воскресенье, 18:00
Турция. Суперлига, 12 тур
2 : 0
Завершен
Аланьяспор
19'
А. Айю
31'
М. Фрай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фенербахче - Аланьяспор
Желтая карточка
М. Топал
89'
Желтая карточка
И. Кейбаши
57'
ГОЛ! 2:0!
М. Фрай
Пас отдал
М. Вальбуэна
31'
ГОЛ! 1:0!
А. Айю
Пас отдал
М. Исла
19'
17'
Желтая карточка
Ч. Гюльселам
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
23
Харун Текин
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
33
Роман Нойштедтер
ОП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
9
Михаэль Фрай
ЦФ
19
Ислам Слимани
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Аланьяспор
8
Яннис Маниатис
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
2
Байано
ЦЗ
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
10
Джалма
ЦФ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Фенербахче
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
17
Бариш Алиджи
ЦП
88
Йигитан Гювели
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
Аланьяспор
6
Филипе Аугусто
ОП
34
Дженк Ахмет Алкилич
ЦП
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
4-1-1-2-2
23
Текин
33
Али Калдырым
2
Озбайраклы
37
Шкртел
22
Исла
33
Нойштедтер
99
Эльмас
24
Айю
28
Вальбуэна
19
Слимани
9
Фрай
4-1-3
33
Цавеллас
21
Н'Сакаля
2
Байано
8
Маниатис
6
Гюльселам
10
Фернандес
61
Сиссе
10
Джалма
Остались в запасе
Фенербахче
Аланьяспор
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
17
Бариш Алиджи
ЦП
88
Йигитан Гювели
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
Главный тренер
Эмре Белезоглу
6
Филипе Аугусто
ОП
34
Дженк Ахмет Алкилич
ЦП
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
Главный тренер
Угур Учар
Остались в запасе
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
17
Бариш Алиджи
ЦП
88
Йигитан Гювели
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
Остались в запасе
6
Филипе Аугусто
ОП
34
Дженк Ахмет Алкилич
ЦП
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Главный тренер
Угур Учар
Статистика матча Фенербахче - Аланьяспор
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
- : -
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Аланьяспор
0 : 0
10.10.2026
Эрзурумспор
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
Новости команд
Все
Фенербахче
Аланьяспор
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 10:36
Суперлига: шансы «Коджаэлиспора» и «Фенербахче» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
В Турции рассказали о перспективах трансфера Кисляка
20 ноября
8
Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии объявил о завершении международной карьеры
16 ноября
3
У ЦСКА на руках три предложения по Кисляку
13 ноября
4
Суперлига: шансы «Коджаэлиспора» и «Фенербахче» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
В Турции рассказали о перспективах трансфера Кисляка
20 ноября
8
Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии объявил о завершении международной карьеры
16 ноября
3
У ЦСКА на руках три предложения по Кисляку
13 ноября
4
Кисляк отреагировал на интерес «Галатасарая» и «Фенербахче»
9 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 10:36
«Аланьяспор» – «Трабзонспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Трабзонспора» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Аланьяспор» – «Коджаэлиспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Коджаелиспора» на победу в матче 9-го тура
22 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+