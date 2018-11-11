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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Удинезе
Эмполи - Удинезе: обзор матча 11 ноября 2018
Эмполи
11.11.2018, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 12 тур
2 : 1
Завершен
Удинезе
41'
М. Зайц
51'
Ф. Капуто
81'
И. Пуссетто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эмполи - Удинезе
81'
ГОЛ! 2:1!
И. Пуссетто
Пас отдал
Д. Мачис
ГОЛ! 2:0!
Ф. Капуто
Пас отдал
Р. Крунич
51'
Желтая карточка
Р. Крунич
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
М. Зайц
Пас отдал
Ф. Капуто
41'
40'
Желтая карточка
С. Фофана
25'
Желтая карточка
Р. Мандрагора
Желтая карточка
Д. Ди Лоренцо
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
49
Иван Проведель
ВР
22
Доменико Майетта
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
8
Миха Зайц
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
25
Хамед Траоре
ЦП
9
Франческо Капуто
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Удинезе
1
Хуан Муссо
ВР
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
8
Роландо Мандрагора
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Эмполи
22
Андреа Фулиньяти
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
34
Фредерик Везели
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
21
Мануэль Паскуаль
ЦЗ
27
Жоэль Унтерзее
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
20
Лоренцо Лолло
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
90
Самуэль Мраз
ЦФ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
Удинезе
12
Николас
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
3
Николас Опоку
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
85
Валон Бехрами
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
27
Симоне Понтиссо
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
4-5-1
49
Проведель
22
Майетта
26
Сильвестре
13
Антонелли
22
Ди Лоренцо
18
Аква
33
Крунич
10
Беннасер
25
Траоре
8
Зайц
9
Капуто
4-4-1-1
1
Муссо
5
Троост-Эконг
33
Самир
13
Ваге
5
тер Авест
8
Мандрагора
42
Фофана
7
Де Пауль
17
Стригер Ларсен
23
Пуссетто
15
Ласанья
Остались в запасе
Эмполи
Удинезе
22
Андреа Фулиньяти
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
34
Фредерик Везели
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
21
Мануэль Паскуаль
ЦЗ
27
Жоэль Унтерзее
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
20
Лоренцо Лолло
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
90
Самуэль Мраз
ЦФ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
11
Дарвин Мачис
ЛВ
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
12
Николас
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
3
Николас Опоку
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
85
Валон Бехрами
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
27
Симоне Понтиссо
ЦП
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
22
Андреа Фулиньяти
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
34
Фредерик Везели
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
21
Мануэль Паскуаль
ЦЗ
27
Жоэль Унтерзее
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
20
Лоренцо Лолло
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
90
Самуэль Мраз
ЦФ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
Остались в запасе
11
Дарвин Мачис
ЛВ
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
12
Николас
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
3
Николас Опоку
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
85
Валон Бехрами
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
27
Симоне Понтиссо
ЦП
Главный тренер
Алессио Дионизи
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Эмполи - Удинезе
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Стадион:
Карло Кастеллани
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