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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Бетис
Барселона - Бетис: обзор матча 11 ноября 2018
Барселона
11.11.2018, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 12 тур
3 : 4
Завершен
Бетис
68'
Л. Месси (П)
79'
А. Видаль
90+2'
Л. Месси
20'
Х. Фирпо
34'
Хоакин
71'
Д. Ло Чельсо
83'
С. Каналес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Бетис
ГОЛ! 3:4!
Л. Месси
Пас отдал
А. Видаль
90'
+2
87'
Замена
Т. Инуи
️️️️
Д. Ло Чельсо
83'
ГОЛ! 2:4!
С. Каналес
Пас отдал
Х. Фирпо
Вторая желтая
И. Ракитич
81'
ГОЛ! 2:3!
А. Видаль
Пас отдал
М. Эль-Хаддади
79'
76'
Замена
С. Леон
️️️️
Л. Морон
Желтая карточка
А. Видаль
73'
71'
ГОЛ! 1:3!
Д. Ло Чельсо
Пас отдал
К. Тельо
69'
Желтая карточка
А. Манди
Замена
К. Аленья
️️️️
С. Бускетс
69'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Л. Месси
68'
62'
Замена
С. Каналес
️️️️
Хоакин
Желтая карточка
С. Бускетс
59'
Замена
М. Эль-Хаддади
️️️️
Малком
57'
Замена
А. Видаль
️️️️
Артур
46'
Желтая карточка
И. Ракитич
44'
34'
ГОЛ! 0:2!
Хоакин
Пас отдал
К. Тельо
24'
Желтая карточка
А. Гуардадо
20'
ГОЛ! 0:1!
Х. Фирпо
Пас отдал
В. Карвалью
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
6
Артур
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
10
Малком
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Бетис
13
Пау Лопес
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
10
Вильям Карвалью
ОП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
17
Хоакин
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
4
Денис Суарес
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Бетис
1
Жоэль
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
20
Серхио Каналес
АП
11
Серхио Леон
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
3-1-3-2-1
1
тер Стеген
18
Альба
2
Лангле
3
Пике
5
Бускетс
6
Роберто
11
Ракитич
6
Артур
10
Месси
10
Малком
9
Суарес
4-1-1-3-1
13
Лопес
2
Манди
5
Бартра
26
Сидней
23
Фирпо
10
Карвалью
18
Гуардадо
17
Хоакин
20
Ло Чельсо
37
Тельо
80
Морон
6
Артур
23
Видаль
23
Видаль
6
Артур
5
Бускетс
10
Аленья
10
Аленья
5
Бускетс
10
Малком
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
10
Малком
17
Хоакин
20
Каналес
20
Каналес
17
Хоакин
20
Ло Чельсо
14
Инуи
14
Инуи
20
Ло Чельсо
80
Морон
11
Леон
11
Леон
80
Морон
Остались в запасе
Барселона
Бетис
24
Яспер Силлессен
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
4
Денис Суарес
АП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
1
Жоэль
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
4
Денис Суарес
АП
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Энрике Сетьен
Статистика матча Барселона - Бетис
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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