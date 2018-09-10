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Расписание матчей
Лига наций
Португалия - Италия
Португалия - Италия: обзор матча 10 сентября 2018
Португалия
10.09.2018, понедельник, 21:45
Лига наций, группа A3, 2 тур
1 : 0
Завершен
Италия
Матч
Статистика
Личные встречи
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Статистика матча Португалия - Италия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
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1 : 4
14.11.2026
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2 : 1
04.10.2026
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2 : 4
01.10.2026
Португалия
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1 : 2
27.09.2026
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Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
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12.11.2026
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Франция
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02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
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1 : 4
28.09.2026
Италия
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