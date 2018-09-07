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Расписание матчей
Лига наций
Италия - Польша
Италия - Польша: обзор матча 07 сентября 2018
Италия
07.09.2018, пятница, 21:45
Лига наций, группа A3, 1 тур
1 : 1
Завершен
Польша
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Италия - Польша
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Польша
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Информация о матче
Стадион:
Национальный стадион
Где смотреть матч:
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