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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Лас-Пальмас - Химнастик
Лас-Пальмас - Химнастик: обзор матча 07 сентября 2018
Лас-Пальмас
07.09.2018, пятница, 21:00
Испания. Сегунда, 4 тур
4 : 0
Завершен
Химнастик
43'
Р. Кастро
56'
Д. Тимор
62'
Р. Кастро
70'
А. Лемос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лас-Пальмас - Химнастик
Желтая карточка
Т. Пекхарт
90'
ГОЛ! 4:0!
А. Лемос
70'
ГОЛ! 3:0!
Р. Кастро
Пас отдал
А. Лемос
62'
ГОЛ! 2:0!
Д. Тимор
56'
Желтая карточка
А. де ла Белья
49'
ГОЛ! 1:0!
Р. Кастро
43'
Желтая карточка
Д. Тимор
27'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Лас-Пальмас - Химнастик
5
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Химнастик
Испания. Кубок, 1/64 финала
Атлетико Балеарес
2 : 0
30.10.2025
Химнастик
Испания. Кубок, 2 раунд
Химнастик
0 : 1
04.12.2024
Уэска
Испания. Кубок, 1 раунд
Ибица Ислас Питиусас
1 : 2
30.10.2024
Химнастик
Испания. Кубок, 1/64 финала
Ориуэла
0 : 0
01.11.2023
Химнастик
Испания. Кубок, 1/16 финала
Химнастик
1 : 2
05.01.2023
Осасуна
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де Гран Канария
Новости команд
Все
Лас-Пальмас
Химнастик
Защитник из клуба Сегунды отказал «Спартаку»
12 июня
5
Стали известны участники плей-офф за место в Примере
1 июня
3
«Сочи» может подписать игрока из испанского клуба
2025.08.22 09:09
«Лас-Пальмас» из Сегунды вернул 2-кратного победителя Лиги чемпионов
2025.07.26 10:35
Умер 23-летний футболист «Лас-Пальмаса»
2025.06.26 16:16
Защитник из клуба Сегунды отказал «Спартаку»
12 июня
5
Стали известны участники плей-офф за место в Примере
1 июня
3
«Сочи» может подписать игрока из испанского клуба
2025.08.22 09:09
«Лас-Пальмас» из Сегунды вернул 2-кратного победителя Лиги чемпионов
2025.07.26 10:35
Умер 23-летний футболист «Лас-Пальмаса»
2025.06.26 16:16
Рамос стал рекордсменом по количеству предупреждений в Испании
2018.02.19 08:53
Кубок Испании. «Сельта» и «Алавес» пробились в 1/8 финала
2016.12.22 23:50
Кубок Испании. «Алавес» разгромил «Химнастик», «Лас-Пальмас» не сумел обыграть «Уэску»
2016.12.02 01:07
«Манчестер Сити» приобрел защитника Мари
2016.08.16 10:05
В «Севилью» может перейти игрок сборной Грузии
2016.08.01 09:20
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