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Расписание матчей
Лига наций
Турция - Россия
Турция - Россия: обзор матча 07 сентября 2018
Турция
07.09.2018, пятница, 21:45
Лига наций, группа B2, 1 тур
1 : 2
Завершен
Россия
42'
С. Азиз
13'
Д. Черышев
49'
А. Дзюба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Турция - Россия
90'
Желтая карточка
А. Дзюба
82'
Замена
К. Рауш
️️️️
Ф. Кудряшов
79'
Замена
А. Ионов
️️️️
Д. Черышев
73'
Замена
П. Могилевец
️️️️
Д. Кузяев
Замена
Ю. Малли
️️️️
М. Топал
71'
Замена
О. Озякуп
️️️️
Ю. Языджи
57'
54'
Желтая карточка
Ф. Кудряшов
49'
ГОЛ! 1:2!
А. Дзюба
Пас отдал
Ю. Газинский
Замена
К. Айхан
️️️️
С. Азиз
46'
ГОЛ! 1:1!
С. Азиз
42'
Желтая карточка
Ш. Озбайраклы
38'
13'
ГОЛ! 0:1!
Д. Черышев
Пас отдал
Д. Кузяев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Турция
0
Серкан Киринтили
ВР
3
Хасан Али Калдырым
ЛЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ПЗ
5
Окай Йокушлу
ОП
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
15
Мехмет Топал
ЦП
11
Юсуф Языджи
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
9
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Россия
16
Андрей Лунев
ВР
13
Федор Кудряшов
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
6
Роман Нойштедтер
ЦЗ
2
Марио Фернандес
ПЗ
6
Денис Черышев
ЛВ
23
Далер Кузяев
ЦП
11
Роман Зобнин
ЦП
8
Юрий Газинский
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Турция
23
Синан Болат
ВР
12
Гекхан Аккан
ВР
22
Каан Айхан
ЦЗ
14
Махмут Текдемир
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
0
Сердар Гюрлер
ЦП
0
Таркан Сербест
ЦП
14
Огужан Озякуп
ЦП
19
Юнус Малли
АП
0
Эмре Акбаба
ПВ
Россия
1
Антон Шунин
ВР
1
Гилерме
ВР
5
Андрей Семенов
ЦЗ
0
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
19
Игорь Смольников
ПЗ
4
Константин Рауш
ЛП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
10
Руслан Камболов
ОП
11
Павел Могилевец
ЦП
20
Алексей Ионов
ПВ
7
Антон Заболотный
ЦФ
4-1-2-2-1
0
Киринтили
3
Али Калдырым
4
Азиз
4
Сеюнджу
2
Озбайраклы
5
Йокушлу
10
Чалханоглу
15
Топал
11
Языджи
7
Ундер
9
Тосун
4-3-2-1
16
Лунев
2
Фернандес
14
Джикия
6
Нойштедтер
13
Кудряшов
23
Кузяев
11
Зобнин
8
Газинский
21
Ерохин
6
Черышев
22
Дзюба
4
Азиз
22
Айхан
22
Айхан
4
Азиз
11
Языджи
14
Озякуп
14
Озякуп
11
Языджи
15
Топал
19
Малли
19
Малли
15
Топал
13
Кудряшов
4
Рауш
4
Рауш
13
Кудряшов
23
Кузяев
11
Могилевец
11
Могилевец
23
Кузяев
6
Черышев
20
Ионов
20
Ионов
6
Черышев
Остались в запасе
Турция
Россия
23
Синан Болат
ВР
12
Гекхан Аккан
ВР
14
Махмут Текдемир
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
0
Сердар Гюрлер
ЦП
0
Таркан Сербест
ЦП
0
Эмре Акбаба
ПВ
Главный тренер
Мирча Луческу
1
Антон Шунин
ВР
1
Гилерме
ВР
5
Андрей Семенов
ЦЗ
0
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
19
Игорь Смольников
ПЗ
10
Руслан Камболов
ОП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
7
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
23
Синан Болат
ВР
12
Гекхан Аккан
ВР
14
Махмут Текдемир
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
0
Сердар Гюрлер
ЦП
0
Таркан Сербест
ЦП
0
Эмре Акбаба
ПВ
Остались в запасе
1
Антон Шунин
ВР
1
Гилерме
ВР
5
Андрей Семенов
ЦЗ
0
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
19
Игорь Смольников
ПЗ
10
Руслан Камболов
ОП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
7
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Турция - Россия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
Где смотреть матч:
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