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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Сассуоло
Сампдория - Сассуоло: обзор матча 22 октября 2018
Сампдория
22.10.2018, понедельник, 21:30
Италия. Серия А, 9 тур
0 : 0
Завершен
Сассуоло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Сассуоло
62'
Желтая карточка
Д. Берарди
Желтая карточка
Э. Баррето
54'
32'
Желтая карточка
Ф. Ди Франческо
Желтая карточка
Й. Андерсен
20'
5'
Желтая карточка
Марлон
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
8
Эдгар Баррето
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
94
Доменико Берарди
ПВ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Сампдория
1
Рафаэль Кабрал
ВР
27
Вид Белец
ВР
25
Омар Колли
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
7
Джакопо Сала
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
9
Давид Ковнацки
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Сассуоло
12
Джакомо Саталино
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
8
Стефано Сенси
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
4-3-1-2
25
Аудеро
29
Мурру
26
Тонелли
2
Андерсен
18
Берешиньски
8
Баррето
8
Экдаль
26
Прат
11
Рамирес
27
Квальярелла
92
Дефрель
4-2-3-1
47
Консильи
14
Лирола
96
Маньяни
6
Марлон
67
Феррари
4
Маньянелли
10
Бурабиа
94
Берарди
31
Джуричич
29
Ди Франческо
15
Бабакар
Остались в запасе
Сампдория
Сассуоло
7
Джакопо Сала
ЦП
1
Рафаэль Кабрал
ВР
27
Вид Белец
ВР
25
Омар Колли
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
17
Карол Линетти
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
9
Давид Ковнацки
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
12
Джакомо Саталино
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
8
Стефано Сенси
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
7
Джакопо Сала
ЦП
1
Рафаэль Кабрал
ВР
27
Вид Белец
ВР
25
Омар Колли
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
17
Карол Линетти
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
9
Давид Ковнацки
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Остались в запасе
12
Джакомо Саталино
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
8
Стефано Сенси
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Сампдория - Сассуоло
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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