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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Лестер
Арсенал - Лестер: обзор матча 22 октября 2018
Арсенал
22.10.2018, понедельник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 9 тур
3 : 1
Завершен
Лестер
45'
М. Озил
63'
П. Обамеянг
66'
П. Обамеянг
31'
Э. Бельерин (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Лестер
Замена
А. Рэмзи
️️️️
М. Озил
80'
75'
Замена
С. Оказаки
️️️️
Д. Мэддисон
69'
Замена
Р. Геззаль
️️️️
Р. Перейра
ГОЛ! 3:1!
П. Обамеянг
Пас отдал
М. Озил
66'
65'
Желтая карточка
Р. Перейра
64'
Желтая карточка
М. Олбрайтон
ГОЛ! 2:1!
П. Обамеянг
Пас отдал
Э. Бельерин
63'
61'
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
К. Ихеначо
Замена
П. Обамеянг
️️️️
Ш. Лихтштайнер
61'
Замена
М. Гендузи
️️️️
Г. Мхитарян
61'
ГОЛ! 1:1!
М. Озил
Пас отдал
Э. Бельерин
45'
Желтая карточка
Г. Джака
35'
31'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Э. Бельерин
Желтая карточка
Р. Холдинг
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
34
Лукас Торрейра
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
10
Месут Озил
АП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
9
Джейми Варди
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
21
Аарон Рэмзи
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Лестер
12
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Лено
2
Бельерин
13
Мустафи
6
Холдинг
2
Лихтштайнер
34
Джака
34
Торрейра
22
Мхитарян
17
Ивоби
10
Озил
91
Ляказетт
3-2-2-1-2
1
Шмейхель
12
Амарти
35
Эванс
5
Магуайр
21
Перейра
33
Чилвел
6
Менди
4
Ндиди
10
Мэддисон
17
Ихеначо
9
Варди
10
Озил
21
Рэмзи
21
Рэмзи
10
Озил
22
Мхитарян
6
Гендузи
6
Гендузи
22
Мхитарян
2
Лихтштайнер
7
Обамеянг
7
Обамеянг
2
Лихтштайнер
21
Перейра
18
Геззаль
18
Геззаль
21
Перейра
17
Ихеначо
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
17
Ихеначо
10
Мэддисон
30
Оказаки
30
Оказаки
10
Мэддисон
Остались в запасе
Арсенал
Лестер
1
Эмилиано Мартинес
ВР
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
12
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Остались в запасе
12
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Арсенал - Лестер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Футбол 1
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