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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Эстремадура - Гранада
Эстремадура - Гранада: обзор матча 09 сентября 2018
Эстремадура
09.09.2018, воскресенье, 19:00
Испания. Сегунда, 4 тур
1 : 3
Завершен
Гранада
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эстремадура - Гранада
86'
Желтая карточка
А. Монторо
43'
Желтая карточка
Куини
Желтая карточка
А. Баррера
38'
Начало матча
Статистика матча Эстремадура - Гранада
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Эстремадура
Испания. Кубок, 1/32 финала
Эстремадура
1 : 2
04.12.2025
Севилья
Испания. Кубок, 1/64 финала
Эстремадура
3 : 1
28.10.2025
Лас-Пальмас
Испания. Кубок, 1 раунд
Эстремадура
0 : 4
30.10.2024
Жирона
Испания. Кубок, 1 раунд
Эстремадура
1 : 4
01.12.2021
Самора
Испания. Кубок, 1/64 финала
Эстремадура
1 : 2
17.12.2020
Сокуэльямос
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Информация о матче
Стадион:
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