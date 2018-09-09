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Расписание матчей
Лига наций
Франция - Нидерланды
Франция - Нидерланды: обзор матча 09 сентября 2018
Франция
09.09.2018, воскресенье, 21:45
Лига наций, группа 1, 2 тур
2 : 1
Завершен
Нидерланды
14'
К. Мбаппе
75'
О. Жиру
67'
Р. Бабел
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Франция - Нидерланды
Замена
У. Дембеле
️️️️
О. Жиру
89'
88'
Замена
Л. де Йонг
️️️️
Р. Бабел
82'
Замена
Д. Янмат
️️️️
К. Тете
Замена
С. Н'Зонзи
️️️️
А. Гризманн
81'
76'
Замена
Р. Вормер
️️️️
К. Промес
ГОЛ! 2:1!
О. Жиру
Пас отдал
Б. Менди
75'
67'
ГОЛ! 1:1!
Р. Бабел
Пас отдал
К. Тете
Замена
Б. Менди
️️️️
Л. Эрнандес
62'
Желтая карточка
А. Гризманн
56'
ГОЛ! 1:0!
К. Мбаппе
Пас отдал
Б. Матюиди
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Франция
23
Альфонсе Ареоля
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
4
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Самуэль Умтити
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
13
Н'Голо Канте
ОП
14
Блейз Матюиди
ЦП
6
Поль Погба
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Нидерланды
13
Яспер Силлессен
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
19
Райан Бабел
ЛАЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПАЗ
11
Квинси Промес
ЛВ
21
Френки де Йонг
ЦП
8
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
0
Дэйви Проппер
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Франция
16
Бенуа Костиль
ВР
22
Бенжамин Менди
ЛЗ
17
Адиль Рами
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
12
Корентен Толиссо
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
8
Тома Лемар
АП
18
Набиль Фекир
АП
7
Усман Дембеле
ПВ
8
Флориан Товен
ПВ
Нидерланды
0
Сержио Падт
ВР
23
Йерун Зут
ВР
12
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
0
Дэрил Янмат
ЦЗ
7
Джастин Клюйверт
ЛВ
3
Мартен де Рон
ОП
0
Рууд Вормер
ЦП
0
Донни ван де Бек
ЦП
16
Кевин Строотман
ЦП
9
Люк де Йонг
ЦФ
4-1-2-3
23
Ареоля
21
Эрнандес
4
Варан
5
Умтити
15
Павар
13
Канте
14
Матюиди
6
Погба
10
Мбаппе
9
Жиру
7
Гризманн
3-2-3-1-1
13
Силлессен
6
де Лигт
4
ван Дейк
17
Блинд
2
Тете
19
Бабел
21
де Йонг
8
Вейналдум
0
Проппер
11
Промес
10
Депай
21
Эрнандес
22
Менди
22
Менди
21
Эрнандес
7
Гризманн
15
Н'Зонзи
15
Н'Зонзи
7
Гризманн
9
Жиру
7
Дембеле
7
Дембеле
9
Жиру
2
Тете
0
Янмат
0
Янмат
2
Тете
11
Промес
0
Вормер
0
Вормер
11
Промес
19
Бабел
9
де Йонг
9
де Йонг
19
Бабел
Остались в запасе
Франция
Нидерланды
8
Тома Лемар
АП
16
Бенуа Костиль
ВР
17
Адиль Рами
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
12
Корентен Толиссо
ЦП
18
Набиль Фекир
АП
8
Флориан Товен
ПВ
Главный тренер
Дидье Дешам
7
Джастин Клюйверт
ЛВ
0
Сержио Падт
ВР
23
Йерун Зут
ВР
12
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
3
Мартен де Рон
ОП
0
Донни ван де Бек
ЦП
16
Кевин Строотман
ЦП
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
8
Тома Лемар
АП
16
Бенуа Костиль
ВР
17
Адиль Рами
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
12
Корентен Толиссо
ЦП
18
Набиль Фекир
АП
8
Флориан Товен
ПВ
Остались в запасе
7
Джастин Клюйверт
ЛВ
0
Сержио Падт
ВР
23
Йерун Зут
ВР
12
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
3
Мартен де Рон
ОП
0
Донни ван де Бек
ЦП
16
Кевин Строотман
ЦП
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Франция - Нидерланды
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Нидерланды
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Стад де Франс
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Футбол 1
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