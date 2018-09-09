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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Легион - Дружба
Легион - Дружба: обзор матча 09 сентября 2018
Легион
09.09.2018, воскресенье, 15:30
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 7 тур
2 : 0
Завершен
Дружба
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Статистика матча Легион - Дружба
1
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0
1
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0
0
Матчи команд
Легион
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Легион
1 : 0
01.11.2025
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 6 тур
Дружба
3 : 0
25.10.2025
Легион
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Легион
2 : 1
18.10.2025
Сочи-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 4 тур
Спартак-Нальчик
4 : 0
11.10.2025
Легион
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 3 тур
Легион
1 : 3
05.10.2025
Ангушт
Дружба
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Дружба
1 : 0
31.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Астрахань
2 : 3
24.10.2026
Дружба
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Дружба
2 : 1
17.10.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Ростов-2
0 : 0
10.10.2026
Дружба
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Дружба
4 : 0
03.10.2026
Нефтяник
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