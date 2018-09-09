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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Депортиво - Спортинг
Депортиво - Спортинг: обзор матча 09 сентября 2018
Депортиво
09.09.2018, воскресенье, 21:45
Испания. Сегунда, 4 тур
1 : 0
Завершен
Спортинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Спортинг
74'
Вторая желтая
И. Кофи
59'
Желтая карточка
А. Соуза
Желтая карточка
К. Фернандес Луна
40'
29'
Желтая карточка
И. Кофи
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
1
Даниэль Хименес
ВР
2
Давид Симон
ЦЗ
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
4
Висенте Гомес
ЦП
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Спортинг
13
Диего Мариньо
ВР
18
Жералдеш
ЦЗ
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
8
Андре Соуза
ЦП
20
Альваро Хименес
ЦФ
32
Урош Джурджевич
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Депортиво
13
Адриан Ортола
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
5
Педро Москера
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
10
Федерико Картабия
ПВ
Спортинг
14
Матье Пейберне
ЦЗ
15
Роберто Канелья
ЦЗ
14
Эрнан
ЦП
1-3-1
1
Хименес
2
Симон
7
Крон-Дели
4
Бергантиньос
4
Гомес
14
Фернандес Луна
3-2-2
13
Мариньо
18
Жералдеш
3
Бабен
2
Молинеро
5
Кофи
8
Соуза
32
Джурджевич
20
Хименес
Остались в запасе
Депортиво
Спортинг
10
Федерико Картабия
ПВ
13
Адриан Ортола
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
5
Педро Москера
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
Главный тренер
Антонио Идальго
14
Матье Пейберне
ЦЗ
15
Роберто Канелья
ЦЗ
14
Эрнан
ЦП
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Остались в запасе
10
Федерико Картабия
ПВ
13
Адриан Ортола
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
5
Педро Москера
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
Остались в запасе
14
Матье Пейберне
ЦЗ
15
Роберто Канелья
ЦЗ
14
Эрнан
ЦП
Главный тренер
Антонио Идальго
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Статистика матча Депортиво - Спортинг
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Информация о матче
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