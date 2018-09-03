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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Альмерия - Малага
Альмерия - Малага: обзор матча 03 сентября 2018
Альмерия
03.09.2018, понедельник, 22:00
Испания. Сегунда, 3 тур
0 : 1
Завершен
Малага
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альмерия - Малага
90'
+2
Желтая карточка
А. Н'Диайе
Начало матча
Статистика матча Альмерия - Малага
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
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Испания. Сегунда, 15 тур
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14.11.2026
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24.10.2026
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Малага
2 : 5
18.10.2026
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Испания. Примера, 8 тур
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09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
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