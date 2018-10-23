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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Шахтер - Манчестер Сити
Шахтер - Манчестер Сити: обзор матча 23 октября 2018
Шахтер
23.10.2018, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа F, 3 тур
0 : 3
Завершен
Манчестер Сити
30'
Д. Сильва
35'
Э. Ляпорт
71'
Б. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Манчестер Сити
90'
+4
Желтая карточка
Н. Отаменди
Желтая карточка
С. Кривцов
87'
71'
ГОЛ! 0:3!
Б. Силва
Пас отдал
Р. Марез
69'
Замена
Б. Силва
️️️️
К. Де Брюйне
35'
ГОЛ! 0:2!
Э. Ляпорт
Пас отдал
К. Де Брюйне
30'
ГОЛ! 0:1!
Д. Сильва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
8
Майкон
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
11
Фернандо
ЦФ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
18
Веллингтон Нем
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
21
Давид Сильва
АП
11
Кевин Де Брюйне
АП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Шахтер
16
Алексей Шевченко
ВР
5
Давид Хочолава
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
10
Алан Патрик
АП
31
Дентиньо
ЦФ
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
Манчестер Сити
49
Арьянет Мурич
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
20
Бернарду Силва
АП
10
Лерой Сане
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
4-1-1-1-3
30
Пятов
31
Исмаили
27
Кривцов
44
Ракицкий
22
Матвиенко
27
Степаненко
8
Майкон
21
Коваленко
18
Нем
18
Мораес
11
Фернандо
4-1-3-2
31
Эдерсон
14
Ляпорт
30
Отаменди
6
Стоунз
23
Менди
5
Фернандиньо
26
Марез
11
Де Брюйне
19
Стерлинг
9
Жезус
21
Сильва
11
Де Брюйне
20
Силва
20
Силва
11
Де Брюйне
Остались в запасе
Шахтер
Манчестер Сити
10
Алан Патрик
АП
31
Дентиньо
ЦФ
50
Сергей Болбат
ПЗ
16
Алексей Шевченко
ВР
5
Давид Хочолава
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
47
Фил Фоден
ЛВ
49
Арьянет Мурич
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
10
Лерой Сане
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
10
Алан Патрик
АП
31
Дентиньо
ЦФ
50
Сергей Болбат
ПЗ
16
Алексей Шевченко
ВР
5
Давид Хочолава
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
Остались в запасе
47
Фил Фоден
ЛВ
49
Арьянет Мурич
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
10
Лерой Сане
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Шахтер - Манчестер Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шахтер
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
ОСК Металлист
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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