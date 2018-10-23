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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Уиган Атлетик
Миллуолл - Уиган Атлетик: обзор матча 23 октября 2018
Миллуолл
23.10.2018, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 14 тур
2 : 1
Завершен
Уиган Атлетик
60'
Ш. Уилльямс (П)
82'
С. Морисон
45+2'
Д. Уоллес (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Миллуолл - Уиган Атлетик
Желтая карточка
Л. Грегори
90'
+6
90'
+6
Желтая карточка
С. Кипр
Желтая карточка
Ш. Хатчинсон
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
С. Морисон
Пас отдал
Ш. Фергюсон
82'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ш. Уилльямс
60'
50'
Желтая карточка
К. Нейсмит
Желтая карточка
Д. Мередит
45'
+2
45'
+2
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Д. Уоллес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
13
Бен Амос
ВР
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
3
Джеймс Мередит
ЦЗ
2
Малон Ромео
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ОП
17
Джед Уоллес
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
18
Райан Леонард
ЦП
9
Ли Грегори
ЦФ
19
Том Эллиотт
ЦФ
Уиган Атлетик
28
Кристиан Уолтон
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
8
Сэм Морси
ЦП
33
Рис Джеймс
ЦП
8
Ли Эванс
ЦП
9
Джеймс Воган
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Миллуолл
31
Джордан Арчер
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
8
Райан Танниклифф
ЦП
38
Иржи Скалак
ЦП
20
Стив Морисон
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
Уиган Атлетик
32
Джэйми Джонс
ВР
4
Алекс Брюс
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
25
Ник Пауэлл
ЦП
18
Гари Робертс
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
14
Джо Гарнер
ЦФ
4-1-3-2
13
Амос
3
Уоллес
3
Мередит
2
Ромео
5
Купер
6
Уилльямс
17
Уоллес
3
Фергюсон
18
Леонард
19
Эллиотт
9
Грегори
3-2-3-1
28
Уолтон
22
Данкли
33
Берн
6
Коннолли
3
Нейсмит
4
Кипр
8
Морси
33
Джеймс
8
Эванс
9
Воган
Остались в запасе
Миллуолл
Уиган Атлетик
31
Джордан Арчер
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
8
Райан Танниклифф
ЦП
38
Иржи Скалак
ЦП
20
Стив Морисон
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
14
Натан Бирн
ПЗ
20
Каллум МакМанаман
ПВ
32
Джэйми Джонс
ВР
4
Алекс Брюс
ЦЗ
25
Ник Пауэлл
ЦП
18
Гари Робертс
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Остались в запасе
31
Джордан Арчер
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
8
Райан Танниклифф
ЦП
38
Иржи Скалак
ЦП
20
Стив Морисон
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
Остались в запасе
14
Натан Бирн
ПЗ
20
Каллум МакМанаман
ПВ
32
Джэйми Джонс
ВР
4
Алекс Брюс
ЦЗ
25
Ник Пауэлл
ЦП
18
Гари Робертс
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Статистика матча Миллуолл - Уиган Атлетик
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
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