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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Ротерхэм
Мидлсбро - Ротерхэм: обзор матча 23 октября 2018
Мидлсбро
23.10.2018, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 14 тур
0 : 0
Завершен
Ротерхэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Ротерхэм
48'
Желтая карточка
У. Волкс
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
12
Даррен Рэндольф
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
7
Адам Клэйтон
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Ротерхэм
1
Марек Родак
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
4
Кларк Робертсон
ЦЗ
3
Джо Мэтток
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
17
Ричард Тауэлл
ЦП
7
Райан Уильямс
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
14
Майкл Смит
ЦФ
19
Кайл Васселл
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Мидлсбро
1
Димитриос Константопулос
ВР
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
39
Руди Жестеде
ЦФ
Ротерхэм
12
Льюис Прайс
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
26
Бен Уайлс
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
16
Мэтт Палмер
ЦП
7
Энтони Форд
ЦФ
4-1-3-2
12
Рэндольф
32
Фрэнд
44
Флинт
17
МакНэйр
4
Айяла
17
Бешич
16
Хаусон
7
Клэйтон
19
Даунинг
27
Ассомбалонга
22
Брейтуэйт
3-2-3-2
1
Родак
3
Мэтток
26
Винер
6
Аджайи
4
Робертсон
3
Мэннинг
17
Тауэлл
7
Уильямс
6
Волкс
19
Васселл
14
Смит
Остались в запасе
Мидлсбро
Ротерхэм
1
Димитриос Константопулос
ВР
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
39
Руди Жестеде
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
12
Льюис Прайс
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
26
Бен Уайлс
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
16
Мэтт Палмер
ЦП
7
Энтони Форд
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Остались в запасе
1
Димитриос Константопулос
ВР
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
39
Руди Жестеде
ЦФ
Остались в запасе
12
Льюис Прайс
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
26
Бен Уайлс
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
16
Мэтт Палмер
ЦП
7
Энтони Форд
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Статистика матча Мидлсбро - Ротерхэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
1 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 10 тур
Ротерхэм
1 : 4
10.10.2026
Гиллинхэм
Информация о матче
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