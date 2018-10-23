Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Рединг
Бирмингем Сити - Рединг: обзор матча 23 октября 2018
Бирмингем Сити
23.10.2018, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 14 тур
2 : 1
Завершен
Рединг
49'
Г. Гарднер
70'
Л. Юткевич
90'
Я. Мейте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Рединг
Желтая карточка
Г. Гарднер
90'
+3
90'
ГОЛ! 2:1!
Я. Мейте
Пас отдал
Э. Идом
ГОЛ! 2:0!
Л. Юткевич
Пас отдал
Ч. Адамс
70'
64'
Желтая карточка
Д. Свифт
ГОЛ! 1:0!
Г. Гарднер
Пас отдал
М. Моррисон
49'
18'
Желтая карточка
Э. Идом
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
1
Ли Камп
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
19
Жак Магома
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
34
Чарли Адамс
ЦП
24
Хота
ПВ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Рединг
31
Ансси Яаккола
ВР
17
Энди Идом
ЦЗ
4
Тиагу Илори
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
11
Джошуа Симс
ПВ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Бирмингем Сити
27
Коннал Трумен
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
15
Берили Лубала
ЦП
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
11
Коннор Мэхони
ПВ
Рединг
28
Сэм Уокер
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
4
Энди Риномхота
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
4-4-1-1
1
Камп
2
Колен
24
Педерсен
5
Моррисон
6
Дин
19
Магома
20
Гарднер
34
Адамс
8
Кифтенбельд
24
Хота
10
Юткевич
4-4-1-1
31
Яаккола
4
Илори
6
Блэкетт
26
Мур
17
Идом
4
Келли
11
Мейте
10
Бакуна
8
Свифт
11
Симс
10
Бедварссон
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Рединг
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
11
Коннор Мэхони
ПВ
27
Коннал Трумен
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
15
Берили Лубала
ЦП
28
Сэм Уокер
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
4
Энди Риномхота
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Остались в запасе
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
11
Коннор Мэхони
ПВ
27
Коннал Трумен
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
15
Берили Лубала
ЦП
Остались в запасе
28
Сэм Уокер
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
4
Энди Риномхота
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Статистика матча Бирмингем Сити - Рединг
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
0 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
Новости команд
Все
Бирмингем Сити
Рединг
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Рединг» – «Брентфорд»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
«Бирмингем Сити» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Бирмингем» – «Брентфорд»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
Товарищеский матч. «Барселона» не справилась с командой из Чемпионшипа
31 июля
«Бирмингем Сити» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Бирмингем» – «Брентфорд»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
Товарищеский матч. «Барселона» не справилась с командой из Чемпионшипа
31 июля
В Англии построят уникальный стадион за 2,5 миллиарда
2025.11.22 01:25
13
Назван третий претендент на Сперцяна из Англии
2025.08.21 21:49
2
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Рединг» – «Брентфорд»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
2023.11.09 19:34
«Мой парень». Фердинанд отреагировал на дубль Каземиро в матче с «Редингом»
2023.01.29 01:50
2
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» победил «Рединг» из Чемпионшипа (3:1). У Каземиро дубль
2023.01.29 00:59
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+