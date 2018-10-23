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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Юнайтед - Сток Сити
Шеффилд Юнайтед - Сток Сити: обзор матча 23 октября 2018
Шеффилд Юнайтед
23.10.2018, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 14 тур
1 : 1
Завершен
Сток Сити
70'
Л. Кларк
88'
Д. Аллен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Юнайтед - Сток Сити
Желтая карточка
Э. Стивенс
90'
+5
88'
ГОЛ! 1:1!
Д. Аллен
ГОЛ! 1:0!
Л. Кларк
70'
69'
Желтая карточка
Б. Мартинс-Инди
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
23
Кирон Фримен
ПЗ
31
Марк Даффи
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
11
Леон Кларк
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Шеффилд Юнайтед
21
Саймон Мур
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
21
Марвин Джонсон
ЦП
15
Пол Кауттс
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Сток Сити
23
Адам Федеричи
ВР
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
3-2-3-2
1
Хендерсон
5
О'Коннелл
15
Иган
6
Бешам
3
Стивенс
23
Фримен
31
Даффи
10
Норвуд
13
Флек
17
МакГолдрик
11
Кларк
4-4-2
1
Батлэнд
4
Мартинс-Инди
5
Уилльямс
15
Мартина
33
Питерс
7
Аллен
10
Инс
18
Вудс
16
МакКлин
23
Афобе
38
Бераино
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Сток Сити
21
Саймон Мур
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
21
Марвин Джонсон
ЦП
15
Пол Кауттс
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
23
Адам Федеричи
ВР
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
21
Марвин Джонсон
ЦП
15
Пол Кауттс
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Остались в запасе
23
Адам Федеричи
ВР
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Главный тренер
Нарцис Пелах
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Сток Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
2 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
0 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
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