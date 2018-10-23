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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Шеффилд Уэнсдэй
Куинз Парк Рейнджерс - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 23 октября 2018
Куинз Парк Рейнджерс
23.10.2018, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 14 тур
3 : 0
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
35'
Т. Хемед
57'
Л. Фримен
83'
Н. Уэллс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Шеффилд Уэнсдэй
ГОЛ! 3:0!
Н. Уэллс
Пас отдал
Э. Эзе
83'
ГОЛ! 2:0!
Л. Фримен
Пас отдал
П. Вшолек
57'
ГОЛ! 1:0!
Т. Хемед
35'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
6
Джоэль Линч
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
10
Эберечи Эзе
ЦП
15
Люк Фримен
АП
22
Павел Вшолек
ПВ
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Шеффилд Уэнсдэй
25
Кэмерон Доусон
ВР
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
19
Лукас Жоао
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Куинз Парк Рейнджерс
13
Мэтт Ингрэм
ВР
24
Грант Холл
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
4
Джош Сковен
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
12
Том Лис
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Ламли
37
Ляйстнер
6
Линч
5
Кэмерон
21
Бидуэлл
22
Ранхель
21
Луонго
10
Эзе
15
Фримен
22
Вшолек
10
Хемед
3-2-1-1-2
25
Доусон
3
Фокс
36
Пудил
6
Гектор
6
Пелюпесси
3
Рич
10
Беннэн
17
Онома
9
Нухиу
19
Жоао
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Шеффилд Уэнсдэй
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
24
Грант Холл
ЦЗ
4
Джош Сковен
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
33
Джо Уайлдсмит
ВР
12
Том Лис
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Остались в запасе
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
24
Грант Холл
ЦЗ
4
Джош Сковен
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Остались в запасе
33
Джо Уайлдсмит
ВР
12
Том Лис
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Шеффилд Уэнсдэй
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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Куинз Парк Рейнджерс
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