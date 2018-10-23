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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Хоффенхайм - Лион
Хоффенхайм - Лион: обзор матча 23 октября 2018
Хоффенхайм
23.10.2018, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа F, 3 тур
3 : 3
Завершен
Лион
33'
А. Крамарич
47'
А. Крамарич
90+2'
Жоэлинтон
27'
Б. Траоре
59'
Т. Н'Домбеле
67'
М. Депай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Лион
Желтая карточка
К. Демирбай
90'
+4
ГОЛ! 3:3!
Жоэлинтон
Пас отдал
Н. Шульц
90'
+2
86'
Желтая карточка
К. Тете
67'
ГОЛ! 2:3!
М. Депай
Замена
Жоэлинтон
️️️️
А. Салаи
60'
59'
ГОЛ! 2:2!
Т. Н'Домбеле
Пас отдал
К. Тете
ГОЛ! 2:1!
А. Крамарич
Пас отдал
К. Демирбай
47'
ГОЛ! 1:1!
А. Крамарич
33'
27'
ГОЛ! 0:1!
Б. Траоре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
26
Керем Демирбай
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
29
Люка Тусар
ОП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Хоффенхайм
1
Грегор Кобель
ВР
4
Касим Нуху
ЦЗ
4
Джастин Хогма
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
7
Жоэлинтон
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
21
Маршал
ЛЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
24
Папе Шейх
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
3-3-1-3
1
Бауманн
4
Бичакчич
25
Акпогума
7
Фогт
14
Шульц
27
Гриллич
3
Кадержабек
26
Демирбай
11
Салаи
27
Крамарич
19
Бельфодиль
4-1-2-2-1
1
Лопеш
2
Тете
64
Денайе
6
Марсело
23
Менди
29
Тусар
22
Н'Домбеле
10
Ауа
11
Траоре
11
Терье
10
Депай
11
Салаи
7
Жоэлинтон
7
Жоэлинтон
11
Салаи
Остались в запасе
Хоффенхайм
Лион
17
Рис Нелсон
ПВ
1
Грегор Кобель
ВР
4
Касим Нуху
ЦЗ
4
Джастин Хогма
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
Главный тренер
Кристиан Илцер
16
Матье Горжелен
ВР
21
Маршал
ЛЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
24
Папе Шейх
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Остались в запасе
17
Рис Нелсон
ПВ
1
Грегор Кобель
ВР
4
Касим Нуху
ЦЗ
4
Джастин Хогма
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
21
Маршал
ЛЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
24
Папе Шейх
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Карлос Висенс
Статистика матча Хоффенхайм - Лион
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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