Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Аякс - Бенфика
Аякс - Бенфика: обзор матча 23 октября 2018
Аякс
23.10.2018, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа E, 3 тур
1 : 0
Завершен
Бенфика
90+2'
Н. Мазрауи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - Бенфика
ГОЛ! 1:0!
Н. Мазрауи
Пас отдал
Д. Нерес
90'
+2
Замена
Д. Нерес
️️️️
Д. ван де Бек
88'
86'
Желтая карточка
Х. Сеферович
72'
Желтая карточка
Э. Сальвио
64'
Желтая карточка
Х. Конти
Желтая карточка
Н. Тальяфико
49'
Желтая карточка
А. Онана
39'
Желтая карточка
Н. Мазрауи
22'
9'
Желтая карточка
Жардел
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
24
Андре Онана
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
22
Хаким Зиеш
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
33
Жардел
ЦЗ
13
Херман Конти
ЦЗ
34
Андре Алмейда
ЦЗ
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
15
Любомир Фейса
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
21
Пицци
АП
27
Рафа
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Аякс
31
Константинос Лампру
ВР
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
20
Дани де Вит
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Бенфика
99
Миле Свилар
ВР
14
Андрия Живкович
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
18
Габриэл
ЦП
17
Жонас
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
4-4-1-1
24
Онана
3
Тальяфико
17
Блинд
4
де Лигт
3
Мазрауи
22
Зиеш
20
Шоне
6
ван де Бек
21
де Йонг
10
Тадич
9
Дольберг
4-3-1-2
1
Влаходимос
33
Жардел
13
Конти
34
Алмейда
22
Гримальдо
11
Сальвио
15
Фейса
83
Фернандеш
21
Пицци
9
Сеферович
27
Рафа
6
ван де Бек
7
Нерес
7
Нерес
6
ван де Бек
Остались в запасе
Аякс
Бенфика
6
Карел Эйтинг
ОП
31
Константинос Лампру
ВР
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
20
Дани де Вит
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
99
Миле Свилар
ВР
14
Андрия Живкович
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
18
Габриэл
ЦП
17
Жонас
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Остались в запасе
6
Карел Эйтинг
ОП
31
Константинос Лампру
ВР
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
20
Дани де Вит
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Остались в запасе
99
Миле Свилар
ВР
14
Андрия Живкович
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
18
Габриэл
ЦП
17
Жонас
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Марку Силва
Статистика матча Аякс - Бенфика
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Где смотреть матч:
Матч! Арена
Новости команд
Все
Аякс
Бенфика
Эредивизи: шансы «Аякса» и «Ден Хаага» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 11:08
Вратарь Украины – после очередного поражения: «Сами себя закапываем»
16 ноября
1
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Бенфика» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Мидтьюлланд» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Эредивизи: шансы «Аякса» и «Ден Хаага» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 11:08
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Мидтьюлланд» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Аякса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Аякса» и «АЗ Алкмара» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Вратарь Украины – после очередного поражения: «Сами себя закапываем»
16 ноября
1
«Бенфика» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Бенфики» и «Леха» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Милан» разгромно проиграл «Борнмуту» и другие результаты
23 октября
«Омония» – «Бенфика»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+