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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Янг Бойз - Валенсия
Янг Бойз - Валенсия: обзор матча 23 октября 2018
Янг Бойз
23.10.2018, вторник, 19:55
Лига чемпионов, группа H, 3 тур
1 : 1
Завершен
Валенсия
55'
Г. Оаро (П)
26'
М. Батшуайи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Янг Бойз - Валенсия
77'
Желтая карточка
К. Солер
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Г. Оаро
55'
Желтая карточка
К. Мбабу
42'
26'
ГОЛ! 0:1!
М. Батшуайи
Пас отдал
К. Солер
8'
Желтая карточка
Г. Паулиста
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
1
Марко Вельфли
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
35
Секу Саного Жуниор
ЦП
30
Сандро Лаупер
ЦП
15
Джибриль Соу
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
27
Рожер Ассале
ЦФ
99
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Валенсия
33
Нето
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
7
Карлос Солер
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
9
Ферран Торрес
ПВ
19
Родриго
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Янг Бойз
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
20
Михел Эбишер
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
6
Леонардо Бертоне
ЦП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
3-5-2
1
Вельфли
23
Бенито
5
фон Берген
43
Мбабу
10
Сулеймани
35
Жуниор
30
Лаупер
15
Соу
16
Фасснахт
99
Оаро
27
Ассале
4-3-1-2
33
Нето
12
Пиччини
4
Дьякаби
3
Паулиста
14
Гайя
10
Парехо
7
Солер
19
Кондогбиа
9
Торрес
44
Батшуайи
19
Родриго
Остались в запасе
Янг Бойз
Валенсия
13
Муми Нгамале
ЛВ
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
20
Михел Эбишер
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
6
Леонардо Бертоне
ЦП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
10
Даниэль Васс
ЦП
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
13
Муми Нгамале
ЛВ
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
20
Михел Эбишер
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
6
Леонардо Бертоне
ЦП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Остались в запасе
10
Даниэль Васс
ЦП
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Янг Бойз - Валенсия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
Где смотреть матч:
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