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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Блэкберн
Суонси - Блэкберн: обзор матча 23 октября 2018
Суонси
23.10.2018, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 14 тур
3 : 1
Завершен
Блэкберн
64'
Д. Райя (АГ)
68'
К. Робертс
85'
Б. Целина
26'
Ч. Малгрю (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Блэкберн
ГОЛ! 3:1!
Б. Целина
Пас отдал
Л. Фер
85'
ГОЛ! 2:1!
К. Робертс
Пас отдал
Д. Джеймс
68'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Д. Райя
64'
42'
Желтая карточка
Э. Беннетт
26'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ч. Малгрю
19'
Желтая карточка
Ч. Малгрю
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
6
Мэтт Гримес
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
43
Берсант Целина
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Блэкберн
1
Давид Райя
ВР
30
Корри Эванс
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
21
Ричард Смолвуд
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
23
Брэдли Дак
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Суонси
1
Эрвин Мюлдер
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
29
Йоэль Асоро
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
19
Барри МакКэй
ЦФ
Блэкберн
13
Джейсон Леутвилер
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
3-2-2-2-1
15
Нордфельдт
20
Картер-Викерс
3
ван дер Хоорн
13
Ольссон
14
Робертс
26
Ноутон
6
Гримес
14
Кэрролл
43
Целина
7
Джеймс
9
МакБарни
3-5-2
1
Райя
30
Эванс
17
Белл
4
Малгрю
21
Смолвуд
23
Дак
17
Беннетт
26
Ленихэн
6
Рид
10
Армстронг
12
Грэм
Остались в запасе
Суонси
Блэкберн
1
Эрвин Мюлдер
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
29
Йоэль Асоро
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
19
Барри МакКэй
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
22
Бен Бреретон
ЛВ
13
Джейсон Леутвилер
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Остались в запасе
1
Эрвин Мюлдер
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
29
Йоэль Асоро
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
19
Барри МакКэй
ЦФ
Остались в запасе
22
Бен Бреретон
ЛВ
13
Джейсон Леутвилер
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Статистика матча Суонси - Блэкберн
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
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