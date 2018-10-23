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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Рома - ЦСКА
Рома - ЦСКА: обзор матча 23 октября 2018
Рома
23.10.2018, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа G, 3 тур
3 : 0
Завершен
ЦСКА
30'
Э. Джеко
43'
Э. Джеко
50'
Д. Ундер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - ЦСКА
90'
Замена
Т. Нисимура
️️️️
Ф. Чалов
88'
Желтая карточка
А. Сигурдссон
Замена
П. Шик
️️️️
Д. Де Росси
81'
Замена
А. Коларов
️️️️
Д. Ундер
73'
72'
Желтая карточка
К. Набабкин
Замена
Б. Кристанте
️️️️
Л. Пеллегрини
68'
57'
Замена
Х. Хосонов
️️️️
И. Обляков
57'
Замена
А. Дзагоев
️️️️
Н. Чернов
ГОЛ! 3:0!
Д. Ундер
Пас отдал
Э. Джеко
50'
ГОЛ! 2:0!
Э. Джеко
Пас отдал
С. Эль-Шаарави
43'
ГОЛ! 1:0!
Э. Джеко
Пас отдал
Л. Пеллегрини
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Робин Ольсен
ВР
44
Костас Манолас
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
16
Даниэле Де Росси
ОП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
10
Никола Влашич
АП
10
Арнор Сигурдссон
АП
10
Иван Обляков
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Рома
83
Антонио Миранте
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
10
Николо Дзаньоло
ЦП
14
Патрик Шик
ЦФ
ЦСКА
22
Георгий Кырнац
ВР
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
20
Такума Нисимура
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Ольсен
24
Флоренци
44
Манолас
17
Фасио
18
Сантон
16
Де Росси
15
Н'Зонзи
92
Эль-Шаарави
7
Пеллегрини
7
Ундер
10
Джеко
3-2-1-3-1
1
Помазун
32
Магнуссон
23
Чернов
50
Бекао
6
Фернандес
14
Набабкин
97
Ахметов
10
Сигурдссон
10
Обляков
10
Влашич
63
Чалов
7
Ундер
11
Коларов
11
Коларов
7
Ундер
7
Пеллегрини
4
Кристанте
4
Кристанте
7
Пеллегрини
16
Де Росси
14
Шик
14
Шик
16
Де Росси
10
Обляков
80
Хосонов
80
Хосонов
10
Обляков
23
Чернов
66
Дзагоев
66
Дзагоев
23
Чернов
63
Чалов
20
Нисимура
20
Нисимура
63
Чалов
Остались в запасе
Рома
ЦСКА
83
Антонио Миранте
ВР
15
Жуан
ЦЗ
10
Николо Дзаньоло
ЦП
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
22
Георгий Кырнац
ВР
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
83
Антонио Миранте
ВР
15
Жуан
ЦЗ
10
Николо Дзаньоло
ЦП
Остались в запасе
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
22
Георгий Кырнац
ВР
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Рома - ЦСКА
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
ЦСКА
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Информация о матче
Главный судья:
Анастасиос Сидиропулос
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Премьер
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