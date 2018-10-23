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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
АЕК - Бавария
АЕК - Бавария: обзор матча 23 октября 2018
АЕК
23.10.2018, вторник, 19:55
Лига чемпионов, группа E, 3 тур
0 : 2
Завершен
Бавария
61'
Х. Мартинес
63'
Р. Левандовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЕК - Бавария
84'
Замена
С. Вагнер
️️️️
Р. Левандовски
Замена
Р. Гало
️️️️
К. Галанопулос
84'
Замена
Алеф
️️️️
П. Манталос
76'
75'
Замена
Т. Мюллер
️️️️
С. Гнабри
63'
ГОЛ! 0:2!
Р. Левандовски
Пас отдал
Рафинья
62'
Замена
Л. Горецка
️️️️
Х. Родригес
61'
ГОЛ! 0:1!
Х. Мартинес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
1
Василиос Баркас
ВР
23
Никлас Хульт
ЛЗ
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
20
Петрос Манталос
ЦП
6
Константинос Галанопулос
ЦП
8
Андре Симойш
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
6
Йозуа Киммих
ОП
10
Арьен Роббен
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
АЕК
16
Панайотис Цинтотас
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
12
Родриго Гало
ЦЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
95
Алеф
ЦП
15
Лукас Бойе
ЦФ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
8
Ренату Саншеш
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
4-3-1-1
1
Баркас
23
Хульт
24
Лампропулос
19
Чигринский
2
Бакакис
20
Манталос
6
Галанопулос
8
Симойш
9
Бакасетас
9
Понсе
3-2-2-2-1
1
Нойер
13
Рафинья
15
Хуммельс
25
Зюле
88
Мартинес
6
Киммих
10
Роббен
6
Алькантара
7
Гнабри
23
Родригес
9
Левандовски
6
Галанопулос
12
Гало
12
Гало
6
Галанопулос
20
Манталос
95
Алеф
95
Алеф
20
Манталос
15
Бойе
15
Бойе
23
Родригес
27
Горецка
27
Горецка
23
Родригес
9
Левандовски
2
Вагнер
2
Вагнер
9
Левандовски
7
Гнабри
13
Мюллер
13
Мюллер
7
Гнабри
Остались в запасе
АЕК
Бавария
16
Панайотис Цинтотас
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
26
Свен Ульрайх
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
8
Ренату Саншеш
ЦП
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
16
Панайотис Цинтотас
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
8
Ренату Саншеш
ЦП
Главный тренер
Марко Николич
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча АЕК - Бавария
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
АЕК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
- : -
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Стадион:
Олимпийский
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Футбол 2
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