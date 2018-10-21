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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фрозиноне - Эмполи
Фрозиноне - Эмполи: обзор матча 21 октября 2018
Фрозиноне
21.10.2018, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 9 тур
3 : 3
Завершен
Эмполи
8'
М. Сильвестре (АГ)
54'
Д. Чиофани (П)
63'
Д. Чиофани
32'
М. Зайц
48'
М. Сильвестре
79'
С. Учан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрозиноне - Эмполи
Желтая карточка
К. Киано
90'
+1
Желтая карточка
К. Молинаро
88'
86'
Желтая карточка
И. Беннасер
79'
ГОЛ! 3:3!
С. Учан
69'
Желтая карточка
Д. Майетта
ГОЛ! 3:2!
Д. Чиофани
Пас отдал
Х. Кэмпбелл
63'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Д. Чиофани
54'
48'
ГОЛ! 1:2!
М. Сильвестре
Пас отдал
А. ла Гумина
32'
ГОЛ! 1:1!
М. Зайц
Пас отдал
Л. Антонелли
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
М. Сильвестре
8'
6'
Желтая карточка
М. Зайц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрозиноне
57
Марко Спортиелло
ВР
19
Марко Капуано
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
13
Раман Чибса
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
28
Камилло Киано
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Альвини
Эмполи
49
Иван Проведель
ВР
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
8
Миха Зайц
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
9
Франческо Капуто
ЦФ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Фрозиноне
22
Франческо Барди
ВР
23
Николо Бригенти
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
33
Андреа Бегетто
ЦП
10
Данило Соддимо
ЦП
29
Франческо Кассата
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
5
Мирко Гори
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Эмполи
1
Пьетро Террачиано
ВР
29
Михал Марцьяник
ЦЗ
27
Жоэль Унтерзее
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
21
Мануэль Паскуаль
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
25
Хамед Траоре
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
25
Арнел Якупович
ЦФ
90
Самуэль Мраз
ЦФ
3-2-2-3
57
Спортиелло
18
Гольданига
15
Ариаудо
3
Молинаро
19
Капуано
7
Дзампано
13
Чибса
8
Маиелло
9
Чиофани
28
Киано
10
Кэмпбелл
4-4-2
49
Проведель
22
Ди Лоренцо
13
Антонелли
22
Майетта
26
Сильвестре
33
Крунич
18
Аква
82
Капецци
8
Зайц
27
ла Гумина
9
Капуто
Остались в запасе
Фрозиноне
Эмполи
18
Паоло Гильоне
ПЗ
22
Франческо Барди
ВР
23
Николо Бригенти
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
33
Андреа Бегетто
ЦП
10
Данило Соддимо
ЦП
29
Франческо Кассата
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
5
Мирко Гори
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Альвини
1
Пьетро Террачиано
ВР
29
Михал Марцьяник
ЦЗ
27
Жоэль Унтерзее
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
21
Мануэль Паскуаль
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
25
Хамед Траоре
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
25
Арнел Якупович
ЦФ
90
Самуэль Мраз
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Остались в запасе
18
Паоло Гильоне
ПЗ
22
Франческо Барди
ВР
23
Николо Бригенти
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
33
Андреа Бегетто
ЦП
10
Данило Соддимо
ЦП
29
Франческо Кассата
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
5
Мирко Гори
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Остались в запасе
1
Пьетро Террачиано
ВР
29
Михал Марцьяник
ЦЗ
27
Жоэль Унтерзее
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
21
Мануэль Паскуаль
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
25
Хамед Траоре
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
25
Арнел Якупович
ЦФ
90
Самуэль Мраз
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Альвини
Главный тренер
Алессио Дионизи
Статистика матча Фрозиноне - Эмполи
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Фрозиноне
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Информация о матче
Стадион:
Карло Кастеллани
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