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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Атлетик
Эйбар - Атлетик: обзор матча 21 октября 2018
Эйбар
21.10.2018, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 9 тур
1 : 1
Завершен
Атлетик
17'
Шарлес (П)
21'
И. Уильямс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Атлетик
87'
Желтая карточка
Р. Гарсия
Желтая карточка
С. Энрих
75'
65'
Желтая карточка
О. де Маркос
28'
Желтая карточка
У. Лопес
Желтая карточка
Ф. Орельяна
23'
21'
ГОЛ! 1:1!
И. Уильямс
Пас отдал
Р. Гарсия
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Шарлес
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
9
Серхио Энрих
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Эйбар
30
Маркель Арейтио
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
11
Пере Милья
ЛВ
6
Серхио Альварес
ЦП
19
Кике
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
4-1-1-1-3
13
Риесго
3
Анхель
23
Арбилья
4
Рамис
7
Пенья
18
Диоп
19
Хордан
14
Орельяна
19
Шарлес
8
де Бласис
9
Энрих
4-2-1-3
1
Эррерин
18
де Маркос
5
Альварес
26
Мартинес
17
Бершиче
14
Дани Гарсия
8
Лопес
10
Муньяин
20
Адурис
9
Уильямс
14
Гарсия
Остались в запасе
Эйбар
Атлетик
11
Пере Милья
ЛВ
30
Маркель Арейтио
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
19
Кике
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Остались в запасе
11
Пере Милья
ЛВ
30
Маркель Арейтио
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
19
Кике
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
Остались в запасе
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Статистика матча Эйбар - Атлетик
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
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