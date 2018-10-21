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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Торино
Болонья - Торино: обзор матча 21 октября 2018
Болонья
21.10.2018, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 9 тур
2 : 2
Завершен
Торино
59'
Ф. Сантандер
77'
А. Калабрези
14'
Я. Фальке
54'
Д. Базелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Торино
ГОЛ! 2:2!
А. Калабрези
Пас отдал
Р. Орсолини
77'
Желтая карточка
И. Мбайе
64'
61'
Желтая карточка
Д. Базелли
ГОЛ! 1:2!
Ф. Сантандер
59'
54'
ГОЛ! 0:2!
Д. Базелли
Пас отдал
Я. Фальке
Желтая карточка
А. Калабрези
39'
27'
Желтая карточка
А. Белотти
14'
ГОЛ! 0:1!
Я. Фальке
Пас отдал
С. Мейте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
15
Андреа Поли
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
8
Родриго Паласио
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
4
Армандо Иццо
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
44
Яго Фальке
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Болонья
29
Антонио Сантурро
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
30
Годфред Донса
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
Торино
21
Антонио Розати
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
3
Бремер
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
23
Саша Лукич
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
20
Симоне Эдера
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
3-2-2-3
1
Скорупски
22
Хеландер
33
Калабрези
5
Данило
35
Дийкс
15
Мбайе
15
Поли
6
Надь
7
Орсолини
9
Сантандер
8
Паласио
4-3-2-1
46
Сиригу
29
Де Сильвестри
26
Джиджи
63
Н'Кулу
4
Иццо
8
Ринкон
33
Базелли
8
Мейте
44
Фальке
7
Беренгер
11
Белотти
Остались в запасе
Болонья
Торино
29
Антонио Сантурро
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
30
Годфред Донса
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
21
Антонио Розати
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
3
Бремер
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
23
Саша Лукич
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
20
Симоне Эдера
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Остались в запасе
29
Антонио Сантурро
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
30
Годфред Донса
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
Остались в запасе
21
Антонио Розати
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
3
Бремер
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
23
Саша Лукич
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
20
Симоне Эдера
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Иньяцио Абате
Статистика матча Болонья - Торино
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
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