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Расписание матчей
МЛС 2026
Атланта Юнайтед - Чикаго Файр
Атланта Юнайтед - Чикаго Файр: обзор матча 21 октября 2018
Атланта Юнайтед
21.10.2018, воскресенье, 22:00
США. МЛС, Общий этап
2 : 1
Завершен
Чикаго Файр
24'
М. де Лиув
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атланта Юнайтед - Чикаго Файр
72'
Желтая карточка
Й. Каппельхоф
24'
ГОЛ! 0:1!
М. де Лиув
Начало матча
Статистика матча Атланта Юнайтед - Чикаго Файр
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
- : -
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 0
18.10.2026
Чикаго Файр
Информация о матче
Стадион:
Мерседес-Бенц
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