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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Арсенал
Спартак - Арсенал: обзор матча 21 октября 2018
Спартак
21.10.2018, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 11 тур
2 : 3
Завершен
Арсенал
13'
З. Луиш
45+2'
З. Луиш
35'
О. Ожегович
48'
Д. Лесовой
65'
Р. Мирзов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Арсенал
86'
Замена
И. Горбатенко
️️️️
Л. Джорджевич
76'
Замена
Э. Кангва
️️️️
Д. Лесовой
Замена
С. Ханни
️️️️
А. Ташаев
72'
72'
Замена
С. Ткачев
️️️️
О. Ожегович
65'
ГОЛ! 2:3!
Р. Мирзов
Пас отдал
Л. Джорджевич
Замена
А. Ломовицкий
️️️️
Л. Адриано
63'
Замена
М. Игнатов
️️️️
Р. Еременко
55'
48'
ГОЛ! 2:2!
Д. Лесовой
Пас отдал
М. Кадири
ГОЛ! 2:1!
З. Луиш
45'
+2
40'
Желтая карточка
О. Ожегович
Желтая карточка
Фернандо
40'
35'
ГОЛ! 1:1!
О. Ожегович
35'
Пенальти не реализован!
О. Ожегович
Желтая карточка
И. Кутепов
34'
ГОЛ! 1:0!
З. Луиш
Пас отдал
Л. Адриано
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
4
Луис Адриано
ЛП
20
Фернандо
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
29
Зе Луиш
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
9
Огнен Ожегович
ЦП
6
Мохаммед Кадири
ЦП
70
Георгий Костадинов
АП
88
Даниил Лесовой
ПП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
94
Софьян Ханни
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
7
Джано
АП
19
Александр Самедов
ПП
15
Николай Рассказов
ПВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
Арсенал
25
Артур Нигматуллин
ВР
50
Егор Шамов
ВР
95
Александр Крикуненко
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
11
Сергей Ткачев
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
20
Ярослав Ивакин
ПВ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
4-1-3-1-1
98
Максименко
23
Комбаров
16
Боккетти
2
Кутепов
33
Петкович
20
Фернандо
4
Адриано
26
Еременко
47
Зобнин
88
Ташаев
29
Зе Луиш
4-3-1-2
36
Левашов
9
Комбаров
6
Беляев
88
Григалава
27
Альварес
88
Лесовой
6
Кадири
9
Ожегович
70
Костадинов
27
Мирзов
19
Джорджевич
26
Еременко
8
Игнатов
8
Игнатов
26
Еременко
4
Адриано
11
Ломовицкий
11
Ломовицкий
4
Адриано
88
Ташаев
94
Ханни
94
Ханни
88
Ташаев
88
Лесовой
10
Кангва
10
Кангва
88
Лесовой
9
Ожегович
11
Ткачев
11
Ткачев
9
Ожегович
19
Джорджевич
23
Горбатенко
23
Горбатенко
19
Джорджевич
Остались в запасе
Спартак
Арсенал
15
Николай Рассказов
ПВ
32
Артем Ребров
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
7
Джано
АП
19
Александр Самедов
ПП
Главный тренер
Массимо Каррера
95
Александр Крикуненко
ЦЗ
20
Ярослав Ивакин
ПВ
25
Артур Нигматуллин
ВР
50
Егор Шамов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
15
Николай Рассказов
ПВ
32
Артем Ребров
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
7
Джано
АП
19
Александр Самедов
ПП
Остались в запасе
95
Александр Крикуненко
ЦЗ
20
Ярослав Ивакин
ПВ
25
Артур Нигматуллин
ВР
50
Егор Шамов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Спартак - Арсенал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
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