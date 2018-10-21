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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Марсель
Ницца - Марсель: обзор матча 21 октября 2018
Ницца
21.10.2018, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 10 тур
0 : 1
Завершен
Марсель
42'
М. Сансон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Марсель
90'
+1
Желтая карточка
Н. Радоньич
Желтая карточка
М. Балотелли
87'
Желтая карточка
Данте
84'
Желтая карточка
Ю. Аталь
59'
42'
ГОЛ! 0:1!
М. Сансон
Пас отдал
Б. Сарр
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
61
Адриен Тамез
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
8
Кевин Строотман
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
13
Расин Коли
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
15
Данило
ОП
6
Реми Вальтер
ЦП
19
Бассем Срарфи
ПВ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
22
Грегори Сертик
ЦП
11
Костас Митроглу
ЦФ
3-2-2-1-2
44
Бенитес
21
Боскальи
29
Эрейе
5
Сарр
20
Аталь
4
Данте
61
Тамез
25
Сиприен
9
Маолида
10
Сен-Максимен
45
Балотелли
3-1-3-2-1
30
Манданда
70
Сарр
23
Рами
23
Амави
8
Камара
8
Строотман
20
Лопес
8
Сансон
10
Пайет
28
Радоньич
98
Жермен
Остались в запасе
Ницца
Марсель
19
Бассем Срарфи
ПВ
30
Йоан Кардиналь
ВР
13
Расин Коли
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
15
Данило
ОП
6
Реми Вальтер
ЦП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
16
Йоанн Пеле
ВР
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
22
Грегори Сертик
ЦП
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
19
Бассем Срарфи
ПВ
30
Йоан Кардиналь
ВР
13
Расин Коли
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
15
Данило
ОП
6
Реми Вальтер
ЦП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Остались в запасе
16
Йоанн Пеле
ВР
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
22
Грегори Сертик
ЦП
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Ницца - Марсель
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Альянс Ривьера
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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