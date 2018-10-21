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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Фрайбург
Герта - Фрайбург: обзор матча 21 октября 2018
Герта
21.10.2018, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Фрайбург
7'
О. Дуда
36'
Р. Кох
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Фрайбург
Желтая карточка
О. Дуда
78'
Желтая карточка
М. Платтенхардт
53'
36'
ГОЛ! 1:1!
Р. Кох
ГОЛ! 1:0!
О. Дуда
Пас отдал
П. Скьельбред
7'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
10
Арне Майер
ОП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
8
Саломон Калу
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
19
Яник Хаберер
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
33
Марко Терраццино
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Герта
1
Томас Крафт
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
4
Флориан Бак
ЦЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
7
Мэтью Леки
ПВ
9
Дави Зелке
ЦФ
10
Пал Дардаи
ЦФ
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
22
Йорик Раве
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
4-1-1-2-2
22
Ярстейн
21
Платтенхардт
32
Люккассен
28
Лустенбергер
19
Лазаро
10
Майер
5
Скьельбред
24
Дилросун
8
Дуда
11
Ибишевич
8
Калу
3-3-1-1-2
1
Шволов
5
Гульде
3
Хайнц
4
Кох
17
Кюблер
27
Хефлер
30
Гюнтер
19
Хаберер
7
Салаи
33
Терраццино
7
Вальдшмидт
Остались в запасе
Герта
Фрайбург
7
Мэтью Леки
ПВ
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
1
Томас Крафт
ВР
4
Флориан Бак
ЦЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
9
Дави Зелке
ЦФ
10
Пал Дардаи
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
1
Марк Флеккен
ВР
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
22
Йорик Раве
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Остались в запасе
7
Мэтью Леки
ПВ
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
1
Томас Крафт
ВР
4
Флориан Бак
ЦЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
9
Дави Зелке
ЦФ
10
Пал Дардаи
ЦФ
Остались в запасе
1
Марк Флеккен
ВР
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
22
Йорик Раве
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Главный тренер
Юлиан Шустер
Статистика матча Герта - Фрайбург
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
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