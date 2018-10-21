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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Вайле - Копенгаген
Вайле - Копенгаген: обзор матча 21 октября 2018
Вайле
21.10.2018, воскресенье, 17:00
Дания. Суперлига, 13 тур
1 : 3
Завершен
Копенгаген
72'
Д. Н'Дойе
90+2'
П. Сотириу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вайле - Копенгаген
90'
+2
ГОЛ! 0:2!
П. Сотириу
72'
ГОЛ! 0:1!
Д. Н'Дойе
Начало матча
Статистика матча Вайле - Копенгаген
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Вайле
Дания. Суперлига, 32 тур
Оденсе
0 : 1
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Вайле
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Вайле
2 : 0
10.05.2026
Фредерисия
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Рандерс
1 : 0
03.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 29 тур
Копенгаген
3 : 0
27.04.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 28 тур
Вайле
1 : 2
22.04.2026
Силькеборг
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
- : -
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
Информация о матче
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