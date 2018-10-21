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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Остенде - Гент
Остенде - Гент: обзор матча 21 октября 2018
Остенде
21.10.2018, воскресенье, 19:00
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
0 : 4
Завершен
Гент
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Остенде - Гент
Желтая карточка
К. Вандендрище
80'
Желтая карточка
С. Копман
44'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Остенде
40
Фабрис Ондоа
ВР
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
5
Жарко Томашевич
ЦЗ
27
Брехт Капон
ЦЗ
26
Кевин Вандендрище
ЦП
43
Сандер Копман
ЦП
55
Фернандо Канесин
ЦП
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Гент
20
Янник Толен
ВР
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
10
Георгий Чакветадзе
ЦП
21
Нана Асаре
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
9
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
Остенде
28
Вилльям Дютуа
ВР
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
Гент
26
Колин Коосеманс
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
4
Тимоти Дерейк
ЦЗ
13
Андерсон Эсити
ЦП
4-3
40
Ондоа
28
Де Бок
5
Томашевич
27
Капон
4
Фас
26
Вандендрище
43
Копман
55
Канесин
3-4-1
20
Толен
2
Суке
32
Пластун
24
Ростед
21
Асаре
4
Верстате
8
Оджиджа-Офое
10
Чакветадзе
9
Яремчук
Остались в запасе
Остенде
Гент
28
Вилльям Дютуа
ВР
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
28
Тибо де Смет
ЛЗ
26
Колин Коосеманс
ВР
4
Тимоти Дерейк
ЦЗ
13
Андерсон Эсити
ЦП
Главный тренер
Рик Де Мил
Остались в запасе
28
Вилльям Дютуа
ВР
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
Остались в запасе
28
Тибо де Смет
ЛЗ
26
Колин Коосеманс
ВР
4
Тимоти Дерейк
ЦЗ
13
Андерсон Эсити
ЦП
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Главный тренер
Рик Де Мил
Статистика матча Остенде - Гент
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Гент
1 : 2
23.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Остенде
0 : 4
15.04.2023
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Сент-Труйден
5 : 0
09.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Остенде
1 : 3
01.04.2023
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Остенде
1 : 2
18.03.2023
Вестерло
Гент
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
- : -
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Альбертпаркстадион
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