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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Майнц
Боруссия М - Майнц: обзор матча 21 октября 2018
Боруссия М
21.10.2018, воскресенье, 19:00
Германия. Бундеслига, 8 тур
4 : 0
Завершен
Майнц
21'
Й. Хофманн
53'
Й. Хофманн
58'
Т. Азар
63'
Й. Хофманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Майнц
65'
Желтая карточка
А. Мартин
ГОЛ! 4:0!
Й. Хофманн
Пас отдал
Ф. Нойхаус
63'
ГОЛ! 3:0!
Т. Азар
Пас отдал
А. Плеа
58'
ГОЛ! 2:0!
Й. Хофманн
Пас отдал
Т. Азар
53'
31'
Желтая карточка
Ж. Бутьюс
ГОЛ! 1:0!
Й. Хофманн
Пас отдал
Т. Азар
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
5
Тобиас Штробль
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Майнц
21
Флориан Мюллер
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
25
Пьер Кунде
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
6
Денис Закария
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
16
Филипп Мвене
ПЗ
46
Данни Латца
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
9
Карим Онисиво
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Зоммер
17
Вендт
30
Эльведи
28
Гинтер
5
Ланг
5
Штробль
10
Нойхаус
9
Азар
13
Штиндль
7
Хофманн
14
Плеа
3-3-1-1-2
21
Мюллер
17
Баку
19
Ниахате
16
Белл
18
Бросински
5
Гбамен
24
Мартин
25
Кунде
14
Бутьюс
9
Буркардт
14
Матета
Остались в запасе
Боруссия М
Майнц
6
Денис Закария
ОП
7
Патрик Херрманн
ПВ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
Главный тренер
Александер Блессин
16
Филипп Мвене
ПЗ
27
Робин Центнер
ВР
46
Данни Латца
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
9
Карим Онисиво
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
6
Денис Закария
ОП
7
Патрик Херрманн
ПВ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
Остались в запасе
16
Филипп Мвене
ПЗ
27
Робин Центнер
ВР
46
Данни Латца
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
9
Карим Онисиво
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Боруссия М - Майнц
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
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