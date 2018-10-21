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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гезтепе - Бешикташ
Гезтепе - Бешикташ: обзор матча 21 октября 2018
Гезтепе
21.10.2018, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 9 тур
2 : 0
Завершен
Бешикташ
51'
К. Джером
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гезтепе - Бешикташ
Желтая карточка
Л. Гассама
90'
+6
72'
Желтая карточка
Г. Генюл
ГОЛ! 1:0!
К. Джером
51'
40'
Желтая карточка
Д. Ленс
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гезтепе
34
Бету
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
5
Селсо Боргес
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
71
Андре Бийого Поко
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Бешикташ
1
Лорис Кариус
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
15
Огужан Озякуп
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
19
Вагнер Лав
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Гезтепе
41
Аксель Нгандо
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
Бешикташ
29
Толга Зенгин
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
2-3-1
34
Бету
89
Гассама
4
Тити
5
Боргес
7
Озтекин
71
Бийого Поко
35
Джером
3-1-4-2
1
Кариус
3
Роко
77
Генюл
88
Эркин
17
Медель
13
Хатчинсон
30
Арслан
17
Ленс
15
Озякуп
8
Бабел
19
Вагнер Лав
Остались в запасе
Гезтепе
Бешикташ
41
Аксель Нгандо
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
29
Толга Зенгин
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
41
Аксель Нгандо
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
Остались в запасе
29
Толга Зенгин
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Гезтепе - Бешикташ
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Гезтепе
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
- : -
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 7 тур
Эюпспор
0 : 4
12.10.2026
Гезтепе
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
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