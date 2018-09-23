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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Акхисар Беледиеспор - Галатасарай
Акхисар Беледиеспор - Галатасарай: обзор матча 23 сентября 2018
Акхисар Беледиеспор
23.09.2018, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 6 тур
3 : 0
Завершен
Галатасарай
51'
Э. Ману
80'
Г. Вурал (П)
84'
М. Юмлу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Акхисар Беледиеспор - Галатасарай
ГОЛ! 3:0!
М. Юмлу
84'
83'
Желтая карточка
С. Азиз
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Г. Вурал
80'
60'
Желтая карточка
Ф. Муслера
Желтая карточка
М. Юмлу
59'
Желтая карточка
А. Регаттен
53'
ГОЛ! 1:0!
Э. Ману
Пас отдал
А. Регаттен
51'
Желтая карточка
Г. Вурал
42'
29'
Желтая карточка
Б. Ндиайе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акхисар Беледиеспор
99
Фатих Озтюрк
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
8
Авдия Врсаевич
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
22
Мустафа Юмлу
ЦЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
17
Адриен Регаттен
ЦП
89
Кадир Келеш
ЦП
Главный тренер
Чихат Арслан
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
5
Фернандо
ОП
5
Баду Ндиайе
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Акхисар Беледиеспор
25
Милан Лукач
ВР
7
Элдер Барбоза
ЦП
5
Билал Киса
ЦП
18
Айкют Джевикер
ЦП
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
18
Жереми Бокила
ЦФ
11
Онур Айик
ЦФ
Галатасарай
4
Райан Донк
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
8
Софиан Фегули
ОП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
4-2-1
99
Озтюрк
77
Вурал
88
Османпаша
22
Юмлу
8
Врсаевич
17
Регаттен
89
Келеш
45
Ману
3-1-1-2-1
16
Муслера
4
Азиз
25
Мариано
5
Нагатомо
5
Фернандо
5
Ндиайе
7
Оникуру
10
Родригеш
11
Гюмюш
Остались в запасе
Акхисар Беледиеспор
Галатасарай
25
Милан Лукач
ВР
7
Элдер Барбоза
ЦП
5
Билал Киса
ЦП
18
Айкют Джевикер
ЦП
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
18
Жереми Бокила
ЦФ
11
Онур Айик
ЦФ
Главный тренер
Чихат Арслан
8
Софиан Фегули
ОП
4
Райан Донк
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
25
Милан Лукач
ВР
7
Элдер Барбоза
ЦП
5
Билал Киса
ЦП
18
Айкют Джевикер
ЦП
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
18
Жереми Бокила
ЦФ
11
Онур Айик
ЦФ
Остались в запасе
8
Софиан Фегули
ОП
4
Райан Донк
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Чихат Арслан
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Акхисар Беледиеспор - Галатасарай
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Коньяспор
0 : 0
25.05.2019
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Акхисар Беледиеспор
2 : 2
19.05.2019
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Фенербахче
2 : 1
11.05.2019
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Акхисар Беледиеспор
0 : 2
05.05.2019
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Бурсаспор
0 : 0
28.04.2019
Акхисар Беледиеспор
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
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