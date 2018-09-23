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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Севилья
Леванте - Севилья: обзор матча 23 сентября 2018
Леванте
23.09.2018, воскресенье, 13:00
Испания. Примера, 5 тур
2 : 6
Завершен
Севилья
12'
Р. Марти
90'
М. Саймон
11'
В. Бен-Йеддер
21'
Д. Карришу
35'
В. Бен-Йеддер
45'
В. Бен-Йеддер
49'
А. Силва
59'
П. Сарабия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Севилья
ГОЛ! 2:6!
М. Саймон
90'
73'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
П. Сарабия
Замена
М. Саймон
️️️️
Х. Кампанья
73'
63'
Замена
К. Промес
️️️️
Э. Банега
63'
Замена
Р. Меса
️️️️
В. Бен-Йеддер
62'
Желтая карточка
А. Видаль
Замена
Э. Боатенг
️️️️
С. Прсич
61'
Замена
Н. Вукчевич
️️️️
Р. Марти
61'
59'
ГОЛ! 1:6!
П. Сарабия
Пас отдал
В. Бен-Йеддер
49'
ГОЛ! 1:5!
А. Силва
45'
ГОЛ! 1:4!
В. Бен-Йеддер
35'
ГОЛ! 1:3!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
П. Сарабия
21'
ГОЛ! 1:2!
Д. Карришу
Пас отдал
П. Сарабия
Желтая карточка
С. Поштиго
20'
ГОЛ! 1:1!
Р. Марти
Пас отдал
А. Луна
12'
11'
ГОЛ! 0:1!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
П. Сарабия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
13
Ойер
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
14
Санин Прсич
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
10
Энис Барди
АП
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
24
Симон Кьер
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
23
Даниэль Карришу
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
20
Франко Васкес
АП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Пабло Мачин
Леванте
13
Айтор
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
5
Чема
ЦЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
17
Никола Вукчевич
ОП
23
Джейсон
ПВ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Севилья
12
Хуан Сориано
ВР
13
Гильерме Арана
ЦЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
16
Роке Меса
ЦП
3
Нолито
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
4-2-1-3
13
Ойер
13
Луна
21
Поштиго
44
Пьер
19
Лопес
14
Прсич
20
Кампанья
10
Барди
9
Майорал
9
Марти
25
Моралес
4-2-2-2
31
Вацлик
16
Навас
24
Кьер
21
Гомес
22
Видаль
23
Карришу
11
Банега
7
Сарабия
20
Васкес
19
Силва
10
Бен-Йеддер
9
Марти
17
Вукчевич
17
Вукчевич
9
Марти
20
Кампанья
27
Саймон
27
Саймон
20
Кампанья
14
Прсич
9
Боатенг
9
Боатенг
14
Прсич
10
Бен-Йеддер
16
Меса
16
Меса
10
Бен-Йеддер
11
Банега
10
Промес
10
Промес
11
Банега
7
Сарабия
10
Муриэль
10
Муриэль
7
Сарабия
Остались в запасе
Леванте
Севилья
23
Джейсон
ПВ
13
Айтор
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
5
Чема
ЦЗ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
12
Хуан Сориано
ВР
13
Гильерме Арана
ЦЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Пабло Мачин
Остались в запасе
23
Джейсон
ПВ
13
Айтор
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
5
Чема
ЦЗ
Остались в запасе
12
Хуан Сориано
ВР
13
Гильерме Арана
ЦЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Главный тренер
Пабло Мачин
Статистика матча Леванте - Севилья
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Гильермо Куадра Фернандес
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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