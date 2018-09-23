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Вест Хэм - Челси
Вест Хэм - Челси: обзор матча 23 сентября 2018
Вест Хэм
23.09.2018, воскресенье, 15:30
Англия. Премьер-лига, 6 тур
0 : 0
Завершен
Челси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Челси
Желтая карточка
Р. Снодграсс
90'
+3
Замена
К. Санчес
️️️️
М. Нобл
85'
79'
Замена
Р. Баркли
️️️️
М. Ковачич
Замена
Р. Снодграсс
️️️️
Ф. Андерсон
74'
69'
Замена
Г. Кэхилл
️️️️
А. Рюдигер
65'
Замена
А. Мората
️️️️
О. Жиру
Замена
Лукас
️️️️
М. Антонио
65'
Желтая карточка
Ф. Андерсон
52'
50'
Желтая карточка
Н. Канте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Челси
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
15
Карлос Санчес
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
7
Лукас
ЦФ
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
6
Росс Баркли
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
21
Альваро Мората
ЦФ
4-1-2-2-1
22
Фабиански
26
Масуаку
6
Диоп
2
Бальбуэна
5
Сабалета
41
Райс
14
Мба Обьянг
16
Нобл
7
Андерсон
7
Ярмоленко
18
Антонио
4-1-2-2-1
13
Кепа
3
Аспиликуэта
22
Рюдигер
4
Луис
3
Алонсо
91
Канте
8
Ковачич
21
Жоржиньо
10
Виллиан
10
Азар
9
Жиру
16
Нобл
15
Санчес
15
Санчес
16
Нобл
7
Андерсон
23
Снодграсс
23
Снодграсс
7
Андерсон
18
Антонио
7
Лукас
7
Лукас
18
Антонио
22
Рюдигер
24
Кэхилл
24
Кэхилл
22
Рюдигер
8
Ковачич
6
Баркли
6
Баркли
8
Ковачич
9
Жиру
21
Мората
21
Мората
9
Жиру
Остались в запасе
Вест Хэм
Челси
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
13
Вилли Кабальеро
ВР
4
Сеск Фабрегас
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
Остались в запасе
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
13
Вилли Кабальеро
ВР
4
Сеск Фабрегас
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Вест Хэм - Челси
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Лондон
Где смотреть матч:
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