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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - Краснодар-2
Факел - Краснодар-2: обзор матча 23 сентября 2018
Факел
23.09.2018, воскресенье, 18:00
Россия. ФНЛ, 13 тур
0 : 0
Завершен
Краснодар-2
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Факел - Краснодар-2
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Информация о матче
Стадион:
Центральный
Новости команд
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Факел
Краснодар-2
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