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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Валенсия
Вильярреал - Валенсия: обзор матча 23 сентября 2018
Вильярреал
23.09.2018, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 5 тур
0 : 0
Завершен
Валенсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Валенсия
Желтая карточка
М. Гаспар
90'
Желтая карточка
Р. Мори
84'
Желтая карточка
М. Лаюн
63'
58'
Красная карточка
Д. Парехо
Желтая карточка
Х. Коста
38'
22'
Желтая карточка
М. Дьякаби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
7
Жерар Морено
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Валенсия
33
Нето
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
10
Даниэль Парехо
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
9
Ферран Торрес
ПВ
77
Санти Мина
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Вильярреал
1
Андрес
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
8
Мануэль Морланес
ЦП
16
Мануэль Итурра
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
19
Родриго
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
3-2-1-1-2
1
Асенхо
4
Руис
26
Мори
19
Лаюн
24
Коста
2
Гаспар
14
Тригерос
8
Форнальс
70
Бакка
7
Морено
4-2-2-2
33
Нето
12
Пиччини
4
Дьякаби
3
Паулиста
14
Гайя
10
Парехо
18
Солер
9
Торрес
90
Черышев
9
Гамейро
77
Мина
Остались в запасе
Вильярреал
Валенсия
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
1
Андрес
ВР
8
Мануэль Морланес
ЦП
16
Мануэль Итурра
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
11
Никола Сансоне
ЛВ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
19
Родриго
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
1
Андрес
ВР
8
Мануэль Морланес
ЦП
16
Мануэль Итурра
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
11
Никола Сансоне
ЛВ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Остались в запасе
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
19
Родриго
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Вильярреал - Валенсия
4
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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