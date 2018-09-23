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Расписание матчей
МЛС 2026
Орландо Сити - Динамо Хьюстон
Орландо Сити - Динамо Хьюстон: обзор матча 23 сентября 2018
Орландо Сити
23.09.2018, воскресенье, 02:30
США. МЛС, Общий этап
0 : 0
Завершен
Динамо Хьюстон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Орландо Сити - Динамо Хьюстон
Желтая карточка
Д. Дуайер
90'
+1
33'
Желтая карточка
Э. Венгер
Желтая карточка
Д. Спектор
24'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орландо Сити
19
Йошимар Йотун
ЦЗ
26
Карлос Аскуэс
ЦЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
16
Саша Клестан
ЦП
4
Уилл Джонсон
ЦП
17
Мохаммед Эльмунир
ЦП
23
Скотт Суттер
ЦП
14
Дом Дуайер
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Динамо Хьюстон
31
Джо Уиллис
ВР
10
Томас Мартинес
ЦП
7
ДаМаркус Бисли
ЦП
19
Мауро Манотас
ЦФ
11
Эндрю Венгер
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
Орландо Сити
17
Джо Бендик
ВР
27
А. Джей. Аллен
ЦЗ
Динамо Хьюстон
1
Тайлер Дерич
ВР
27
Оскар Гарсия
ЦЗ
13
Адольфо Машадо
ЦЗ
4-4-1
19
Йотун
22
Сане
23
Спектор
26
Аскуэс
16
Клестан
17
Эльмунир
23
Суттер
4
Джонсон
14
Дуайер
2-2
31
Уиллис
10
Мартинес
7
Бисли
11
Венгер
19
Манотас
Остались в запасе
Орландо Сити
Динамо Хьюстон
17
Джо Бендик
ВР
27
А. Джей. Аллен
ЦЗ
Главный тренер
Оскар Пареха
1
Тайлер Дерич
ВР
27
Оскар Гарсия
ЦЗ
13
Адольфо Машадо
ЦЗ
Главный тренер
Бен Ольсен
Остались в запасе
17
Джо Бендик
ВР
27
А. Джей. Аллен
ЦЗ
Остались в запасе
1
Тайлер Дерич
ВР
27
Оскар Гарсия
ЦЗ
13
Адольфо Машадо
ЦЗ
Главный тренер
Оскар Пареха
Главный тренер
Бен Ольсен
Статистика матча Орландо Сити - Динамо Хьюстон
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
18.10.2026
Даллас
Информация о матче
Стадион:
Кемпинг Уорлд
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