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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Лас-Пальмас - Малага
Лас-Пальмас - Малага: обзор матча 23 сентября 2018
Лас-Пальмас
23.09.2018, воскресенье, 19:00
Испания. Сегунда, 6 тур
1 : 0
Завершен
Малага
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лас-Пальмас - Малага
Желтая карточка
А. Лемос
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
М. Сифуэнтес
Желтая карточка
Кала
69'
25'
Желтая карточка
Ф. Рикка
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лас-Пальмас
1
Рауль Фернандес
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
18
Альваро Лемос
ПЗ
17
Данни Блум
ЛВ
24
Давид Тимор
ОП
24
Рубен Кастро
ЦФ
24
Тана
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Малага
1
Мунир Моанд
ВР
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
29
Густаво Бланко Лещук
ЦФ
Лас-Пальмас
13
Наужет Перес
ВР
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
11
Момо
ЦП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Малага
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
25
Мехди Ласен
ЦП
10
Хуанпи
АП
42
Мамаду Коне
ЦФ
4-1-1-2
1
Фернандес
3
де ла Белья
16
Кала
5
Гарсия
18
Лемос
24
Тимор
17
Блум
24
Тана
24
Кастро
4-2-1-1
1
Моанд
23
Сифуэнтес
14
Торрес
16
Рикка
23
Эрнандес
8
Гонсалес
21
Н'Диайе
10
Онтиверос
29
Бланко Лещук
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Малага
13
Наужет Перес
ВР
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
11
Момо
ЦП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
25
Мехди Ласен
ЦП
10
Хуанпи
АП
42
Мамаду Коне
ЦФ
Остались в запасе
13
Наужет Перес
ВР
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
11
Момо
ЦП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Остались в запасе
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
25
Мехди Ласен
ЦП
10
Хуанпи
АП
42
Мамаду Коне
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Статистика матча Лас-Пальмас - Малага
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Стадион:
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