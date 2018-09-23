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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Эвертон
Арсенал - Эвертон: обзор матча 23 сентября 2018
Арсенал
23.09.2018, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 6 тур
2 : 0
Завершен
Эвертон
56'
А. Ляказетт
59'
П. Обамеянг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Эвертон
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
А. Рэмзи
80'
72'
Замена
Д. Тосун
️️️️
Д. Калверт-Льюин
72'
Замена
Бернард
️️️️
Т. Уолкотт
Замена
А. Ивоби
️️️️
П. Обамеянг
69'
ГОЛ! 2:0!
П. Обамеянг
Пас отдал
А. Рэмзи
59'
ГОЛ! 1:0!
А. Ляказетт
Пас отдал
А. Рэмзи
56'
Замена
Р. Холдинг
️️️️
С. Папастатопулос
39'
Желтая карточка
С. Папастатопулос
30'
27'
Желтая карточка
Л. Динь
Желтая карточка
Л. Торрейра
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
34
Гранит Джака
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Месут Озил
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
22
Том Дэвис
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
32
Тео Уолкотт
ПВ
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
6
Маттео Гендузи
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Эвертон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
11
Адемола Лукман
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Чех
18
Монреаль
13
Мустафи
19
Папастатопулос
2
Бельерин
34
Торрейра
34
Джака
21
Рэмзи
10
Озил
91
Ляказетт
7
Обамеянг
4-1-1-2-2
1
Пикфорд
3
Кенни
5
Кин
4
Зума
12
Динь
5
Гуйе
22
Дэвис
32
Уолкотт
10
Сигурдссон
47
Ришарлисон
9
Калверт-Льюин
19
Папастатопулос
6
Холдинг
6
Холдинг
19
Папастатопулос
7
Обамеянг
17
Ивоби
17
Ивоби
7
Обамеянг
21
Рэмзи
18
Уэлбек
18
Уэлбек
21
Рэмзи
32
Уолкотт
11
Бернард
11
Бернард
32
Уолкотт
9
Калверт-Льюин
23
Тосун
23
Тосун
9
Калверт-Льюин
Остались в запасе
Арсенал
Эвертон
1
Бернд Лено
ВР
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
6
Маттео Гендузи
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
11
Адемола Лукман
ЦФ
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
Главный тренер
Марку Силва
Остались в запасе
1
Бернд Лено
ВР
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
6
Маттео Гендузи
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
Остались в запасе
11
Адемола Лукман
ЦФ
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Марку Силва
Статистика матча Арсенал - Эвертон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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