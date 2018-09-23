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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Спартак
ЦСКА - Спартак: обзор матча 23 сентября 2018
ЦСКА
23.09.2018, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Спартак
63'
Н. Влашич
30'
Фернандо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Спартак
Желтая карточка
К. Набабкин
90'
+2
Желтая карточка
Н. Чернов
90'
+1
88'
Замена
М. Игнатов
️️️️
И. Попов
Замена
Т. Нисимура
️️️️
Я. Бийол
83'
Замена
Т. Жамалетдинов
️️️️
Ф. Чалов
77'
75'
Замена
А. Ташаев
️️️️
С. Ханни
Замена
А. Сигурдссон
️️️️
А. Дзагоев
71'
67'
Замена
А. Тимофеев
️️️️
А. Самедов
ГОЛ! 1:1!
Н. Влашич
Пас отдал
К. Набабкин
63'
40'
Желтая карточка
А. Самедов
Желтая карточка
Р. Бекао
39'
30'
ГОЛ! 0:1!
Фернандо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
50
Родриго Бекао
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
6
Яка Бийол
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
97
Ильзат Ахметов
ЛП
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Иван Обляков
АП
10
Никола Влашич
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
94
Софьян Ханни
ЛП
20
Фернандо
ОП
71
Ивелин Попов
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
15
Николай Рассказов
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
ЦСКА
22
Георгий Кырнац
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
42
Георгий Щенников
ЛЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
10
Арнор Сигурдссон
АП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
20
Такума Нисимура
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
32
Педро Роша
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
8
Михаил Игнатов
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
29
Зе Луиш
ЦФ
3-2-2-2-1
35
Акинфеев
50
Бекао
23
Чернов
6
Бийол
14
Набабкин
6
Фернандес
97
Ахметов
66
Дзагоев
10
Влашич
10
Обляков
63
Чалов
3-1-4-1-1
98
Максименко
14
Джикия
16
Боккетти
10
Мельгарехо
20
Фернандо
19
Самедов
71
Попов
47
Зобнин
94
Ханни
15
Рассказов
4
Адриано
66
Дзагоев
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
66
Дзагоев
6
Бийол
20
Нисимура
20
Нисимура
6
Бийол
63
Чалов
75
Жамалетдинов
75
Жамалетдинов
63
Чалов
71
Попов
8
Игнатов
8
Игнатов
71
Попов
19
Самедов
94
Тимофеев
94
Тимофеев
19
Самедов
94
Ханни
88
Ташаев
88
Ташаев
94
Ханни
Остались в запасе
ЦСКА
Спартак
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
22
Георгий Кырнац
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
42
Георгий Щенников
ЛЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
11
Александр Ломовицкий
ПВ
32
Артем Ребров
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
32
Педро Роша
ЛВ
29
Зе Луиш
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Остались в запасе
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
22
Георгий Кырнац
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
42
Георгий Щенников
ЛЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
Остались в запасе
11
Александр Ломовицкий
ПВ
32
Артем Ребров
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
32
Педро Роша
ЛВ
29
Зе Луиш
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Массимо Каррера
Статистика матча ЦСКА - Спартак
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Премьер
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