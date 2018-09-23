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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Локомотив
Зенит - Локомотив: обзор матча 23 сентября 2018
Зенит
23.09.2018, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 8 тур
5 : 3
Завершен
Локомотив
13'
О. Шатов
48'
А. Ерохин
57'
А. Дзюба
64'
О. Шатов
90'
С. Дриусси
17'
Д. Баринов
74'
А. Миранчук
85'
Ф. Смолов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Локомотив
Замена
А. Кокорин
️️️️
С. Дриусси
90'
+2
Желтая карточка
С. Дриусси
90'
ГОЛ! 5:3!
С. Дриусси
90'
Желтая карточка
Эрнани
87'
85'
ГОЛ! 4:3!
Ф. Смолов
82'
Вторая желтая
Д. Тарасов
80'
Желтая карточка
Д. Тарасов
78'
Замена
Д. Тарасов
️️️️
В. Чорлука
74'
ГОЛ! 4:2!
А. Миранчук
Пас отдал
А. Миранчук
Замена
Эрнани
️️️️
Д. Кузяев
73'
72'
Желтая карточка
Б. Идову
70'
Замена
А. Миранчук
️️️️
В. Игнатьев
Замена
К. Маркизио
️️️️
О. Шатов
68'
ГОЛ! 4:1!
О. Шатов
Пас отдал
А. Ерохин
64'
ГОЛ! 3:1!
А. Дзюба
Пас отдал
С. Дриусси
57'
ГОЛ! 2:1!
А. Ерохин
Пас отдал
Л. Паредес
48'
35'
Травма
В. Чорлука
34'
Желтая карточка
В. Игнатьев
29'
Желтая карточка
Д. Баринов
Желтая карточка
Д. Кузяев
27'
17'
ГОЛ! 1:1!
Д. Баринов
Пас отдал
И. Денисов
ГОЛ! 1:0!
О. Шатов
Пас отдал
Э. Набиуллин
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
27
Олег Шатов
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Локомотив
1
Гилерме
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
99
Мануэль Фернандеш
ЛП
6
Дмитрий Баринов
ОП
27
Игорь Денисов
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
5
Матиас Краневиттер
ОП
23
Эрнани
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
9
Александр Кокорин
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Локомотив
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
21
Антон Миранчук
АП
24
Эдер
ЦФ
4-1-2-2-1
99
Лунев
3
Набиуллин
20
Иванович
13
Нету
8
Смольников
5
Паредес
27
Шатов
14
Кузяев
9
Дриусси
21
Ерохин
22
Дзюба
3-3-2-1-1
1
Гилерме
14
Чорлука
4
Кверквелия
5
Хеведес
20
Игнатьев
6
Баринов
30
Идову
27
Денисов
99
Фернандеш
59
Миранчук
90
Смолов
14
Кузяев
23
Эрнани
23
Эрнани
14
Кузяев
27
Шатов
10
Маркизио
10
Маркизио
27
Шатов
9
Дриусси
9
Кокорин
9
Кокорин
9
Дриусси
14
Чорлука
23
Тарасов
23
Тарасов
14
Чорлука
20
Игнатьев
21
Миранчук
21
Миранчук
20
Игнатьев
Остались в запасе
Зенит
Локомотив
41
Михаил Кержаков
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
21
Роберт Мак
ЛВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
21
Роберт Мак
ЛВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Остались в запасе
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Зенит - Локомотив
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
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